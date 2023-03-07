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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قرار بحبس نائبة في البرلمان

ارشيفيى
ارشيفيى

أفادت إذاعة  موزاييك التونسية أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق نائب فائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة مع تأجيل محاكمتها إلى جلسة بعد غد الخميس من أجل إقامة شهادة نصّ فيها على أمور غير حقيقية.

وذكرت الإذاعة التونسية أن أوراق ملف القضية تفيد بأن النائب المتهمة فازت بالانتخابات التشريعية عن دائرة انتخابية وسط العاصمة، غير أن مترشحا آخر من نفس الدائرة ولم يفز بالانتخابات تقدم ضدها بشكاية مفادها أنها قدمت شهادة اقامة بالدائرة الانتخابية التي ترشحت عنها متهما اياها بأنها لا تقطن بمرجع النظر الترابي لتلك الدائرة. 

وردّت المشتكى بها بأنها تملك أكثر من عنوان وسبق لها أن أقامت بالسكنى في مرجع نظر دائرتها الانتخابية.

وقد تقرر احالة النائب المشتكى الي المحكمة الابتدائية بتونس ليتقرر احالتها " توّا" على أنظار الدائرة الجناحية التي أصدرت في حقها بطاقة ايداع بالسجن وتأجيل محاكمتها الى بعد غد الخميس.

 

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