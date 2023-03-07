وفر الباقة .. كيفية تشغيل واتساب بدون إنترنت

كشف تطبيق واتساب WhatsApp مؤخرا عن ميزة جديدة كان ينتظرها الملايين من المستخدمين حول العالم، وهي متعلقة بقدرة التطبيق على العمل دون وجود انترنت على الهاتف الذكي.

قالت شركة ميتا بأنها قد أطلقت ميزة جديدة تجعل تطبيق “واتساب” قادر على العمل ونشط حتى في حال حدوث انقطاع في شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق استخدام ما يعرف باسم “خوادم بروكسي proxy server”.

ويعتبر خوادم بروكسي هو برنامج وسيط يشبه خبراء التكنولوجيا بأنه بوابة يمكن من خلالها توصيل جهاز المستخدم مع خادم الويب، ومن ثم يتم خلق شبكة تواصل للهواتف والأجهزة المختلفة.

ففي الفترة الأخيرة قد شهدت إطلاق عدد كبير من المزايا والخدمات المختلفة التي عمل عليها فريق المطورين في واتساب من أجل تحسين الخدمة المقدمة من قبل البرنامج لكل مستخدميه حول العالم ومن بينها ميزة استعادة الرسائل المحذوفة وكذلك خاصية تثبيت الرسائل المهمة في مجموعات الدردشة الجماعية.

وتعتبر طريقة تفعيل هذه الميزة التي تجعلك قادر على استخدام واتساب بدون وجود إنترنت سهلة جدا كالآتي :

افتح إعدادات تطبيق واتساب أو Settings ومن ثم إدخال اسم الخادم البديل والذي سيقوم بمهمة التوصيل في حال انقطاع الانترنت.

اضغط على خيار التخزين أو البيانات Storage and Date

ادخل إلى خيارات إعدادات البروكسي وذلك من أجل تبديل خيار الاتصال بالإنترنت وإدخال عنوان الخادم البديل الذي سيكون هو المستخدم عند حدوث الانقطاع.



ويمكنك الحصول على خوادم بروكسي لتطبيق واتساب عن طريق البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي او محركات البحث باستخدام كلمات مثل "خوادم بروكسي مجانية لتطبيق واتساب" أو "Free Proxy Server IP Address for WhatsApp".