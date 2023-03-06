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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يعمل على ميزة جديدة لكتم المكالمات من الأرقام غير المعروفة

تطبيق الدردشة واتساب
تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp

يعمل تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على إطلاق ميزة جديدة تمكن المستخدمين من القدرة على على كتم مكالمات الصوت أو الفيديو من أرقام غير معروفة، وذلك في محاولة من واتساب لمنح المستخدمين تجربة أفضل بدون إزعاج وحفاظا على خصوصيتهم. 

 

وبحسب تقرير من The Hindu BusinessLine فإن واتساب سيمنح المستخدمين إعدادات لكتم مكالمات ستكون عبارة عن مفتاح تبديل موجود في إعدادات التطبيق، وبمجرد التمكين ، يتم دائمًا إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة ، ولكنها ستظل معروضة في قائمة المكالمات ومركز الإشعارات. 

 

وفقا لـ WhatsApp WABetaInfo المتتبع للميزات الجديدة في واتساب فإن يمكن أن يساعد هذا الإجراء المستخدمين على التحكم في مكالمات البريد العشوائي بالإضافة إلى تقليل الإزعاج في التطبيق، وتحسين الاستخدام حيث يأتي ذلك بعد أن أعاد واتساب تصميم قائمة مرفقات الدردشة على لهواتف آيفون. 

 

وفي الوقت الحالي يختبر تطبيق واتساب ميزة  كتم مكالمات الصوت أو الفيديو من أرقام غير معروفة على هواتف أندرويد ، ومن المقرر أن يتم إصدارها خلال الفترة المقبلة لجميع مستخدمي التطبيق لآيفون وأندرويد.   

 

ومؤخرا، حظر واتساب الكثير من الحسابات المختلفة في عدد كبير من دول العالم، وذلك بعد بلاغات كثيرة من المستخدمين بسبب الإزعاج، وأيضا بسبب انتهاك القواعد الخاصة بمنصة واتساب، حيث يمكن لهذه الميزة القادمة المساهمة في منع المتطفلين بشكل أكبر. 

 

  

 

 

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