صراع محتمل بنقابة المهندسين.. لفظ الغوغائيين يضع هيئة المكتب في ورطة|والنقيب يصعد

أزمة تعيشها نقابة المهندسين المصرية هذه الأيام بسبب الخلافات وتضارب القرارات بين هيئة المكتب والنقيب العام المهندس طارق النبراوي كشف عنها النقاب بقوة خلال الساعات الماضية، وتحديدا عقب القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية.

منشور هيئة المكتب

صراع مناصب وسباب في المهندسين

ونجحت نقابة المهندسين أمس الإثنين 6 مارس 2023، في عقد الجمعية العمومية العادية التي دعا إليها من قبل المجلس الأعلى للنقابة، وذلك بحضور 3431 مهندسا، وبحسب عدد كبير من المهندسين - اعتبر حضور الجمعية هو الأكبر مقارنة بالجمعيات السابقة.

ويبدو أن الأوضاع لم تكن على ما يرام، وأن الأجواء لم تكن صافية، فسرعان ما حدث انقلاب على قرارات الجمعية - بحسب أراء كثير من الحضور، حيث نشرت هيئة مكتب نقابة للمهندسين، بيانا، أعلنت من خلاله عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية، "طالب المشاركون بالجمعية برحيل بعض أعضاء هيئة المكتب عن النقابة".

وجاء بالبيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بفيسبوك: "الأخوة والزملاء، أعضاء الجمعية العمومية لمهندسي مصر، بالنظر إلى الأحداث المؤسفة والغوغائية التي شهدتها الجمعية العمومية والتي تم تنظيمها في السادس من مارس 2023 بحديقة أوزوريس بمركز المؤتمرات، تدين هيئة المكتب الاسلوب الذي تم به إدارة الجمعية العمومية والخروج المتعمد عن جدول الأعمال الذي تم إقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة".

ولفت البيان إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصداقية قرارات مؤسسة من أعرق المؤسسات في الوطن الغالي وعلى أصولها وتقاليدها الراسخة".

وسادت حالة من الغضب ببن جموع المهندسين، الذين أعلنوا رفضهم للصيغة التي كتب بها البيان ووصفهم بالغوغائيين من قبل هيئة المكتب، حيث شهد المنشور ردود أفعال غاضبة وتفاعل موسع لم يشهده أي منشور وضع على الصفحة الرسمية للنقابة منذ تدشينها، إضافة لتدشين هاشتاج حمل عنوان: "ادعم قرارات الجمعية العمومية".

من جانبه رد نقيب المهندسين على ما جاء بالبيان، قائلا: "بخصوص ما نشر عبر صفحة النقابة، والذي يُعد التفافا على قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، وأيضا يتضمن إساءات موجهة إلى الجمعية العمومية هو تدليس وكذب وأمر مخزي".

وتابع نقيب المهندسين - في منشور له على فيسبوك: "يفترض أن أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، وقد حضروا وشهدوا الجمعية العمومية التي حضرها ما يقارب من 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لذا فالالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية هو أمر مؤسف بالنسبة للشخوص التي أصدرت هذا البيان، خصوصا أن تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية".

وأردف: "أؤكد أنني أمتلك العزيمة والإصرار على احترام و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والوقوف صفا واحدا لصالح المهندسين والنقابة والوطن، ولذلك اعتبر صفحة النقابة في الوقت الحالي غير معبرة عن النقابة العامة للمهندسين بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة".

رد نقيب المهندسين

اعتماد ميزانية نقابة المهندسين

وناقشت الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2022، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2023م، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

ووافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على ميزانية 2022، والموازنة التقديرية للعام الجاري 2023، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2022.

وكشف أمين الصندوق، المهندس محمد ناصر، خلال الجمعية العمومية للمهندسين عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بأكثر من 405 ملايين جنيه، وهو ما يتحقق للعام الخامس على التوالي، مشيرا خلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2022، إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق في 2022 فائضا بلغ حوالي 405 ملايين جنيه، حيث بلغت إيراداته حوالى 2 مليار و502 مليون جنيه تقريبا، فيما بلغت مصروفاته 2 مليار و97 مليون جنيه تقريبا.

وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح ناصر، أن إجمالي الأصول غير المتداولة للصندوق بلغ 878,75 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الأصول المتداولة 3,697 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق حوالى 628,39 مليون جنيه.

وعن صندوق النقابة، أوضح أنه حقق خلال عام 2022 فائضا حوالى 16 مليون و325 الف جنيه، مشيرا إلى أن إيراداته بلغت 91 مليون و924 ألف جنيه، فيما بلغت مصروفاته 75 مليون و599 ألف جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي الأصول غير المتداولة للصندوق بلغت 72,16 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الأصول المتداولة للصندوق 116,8 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق 52,49 مليون جنيه.

وتابع ناصر، أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقق فائضا، مقداره حوالى 25 مليون و300 ألف جنيه في عام 2022، حيث بلغت إيراداته حوالى 275 مليون و212 ألف جنيه، فيما بلغت مصروفاته 249 مليون و912 ألف جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي الأصول غير المتداولة للصندوق 1,63 مليون جنيه، فيما بلغت الأصول المتداولة 72,8 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق 124,93 مليون جنيه.

وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أشار أمين الصندوق، إلى أنه تم إنشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية، ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحا أن ودائع الصندوق لدى البنوك بلغت 1,19 مليون جنيه، كما بلغت وثائق الاستثمار 20 مليون جنيه، وتم صرف إعانات بمبلغ 473 ألف جنيه.

وفي استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2023، أوضح ناصر، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والإعانات حوالى 2 مليار و902 مليون جنيه إيرادات، فيما أنه من المتوقع أن يحقق مصروفات بحوالى 2مليار و532 مليون جنيه، ليحقق فائضا متوقعا 370 مليون و275 ألف جنيه تقريبا.