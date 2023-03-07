الضرائب: منظومة الإيصال الإلكتروني تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية

أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتًا إلى أنها تعد استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن مصلحة الضرائب المصرية تبذل كل الجهد من أجل تقديم الدعم الفني اللازم للممولين في جميع مراحل الإلزام.

وأعلن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور قرار المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى رقم (168) لسنة 2023، بإلزام الممولين والمكلفين الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 أبريل 2023.

وأوضح أنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به، من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وقال مختار توفيق إنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى:

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم (168) لسنة 2023، عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

وأشار مختار توفيق إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع، وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

وذكر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير جميع المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على “فيسبوك” وقناة “يوتيوب”، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابطا على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على جميع المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى من خلال “دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى” على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وطالب مختار توفيق الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بمتابعة البريد الإلكتروني الخاص بهم بصفة مستمرة، حيث إن المصلحة ستقوم بإرسال روابط ورش عمل لتقديم الدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني بشكل دوري.