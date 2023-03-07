عرض "خطة كيوبيد" يحقق أعلى الإيرادات بعد نقله إلى المسرح الكبير بالسلام

حقق العرض المسرحي "خطة كيوبيد" من إنتاج المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، وإخراج الفنان أحمد فؤاد، إيرادات كبرى قياساً بالتذاكر منخفضة التكاليف التي يقدمها مسرح الدولة خدمة للجمهور، حيث بلغت إيرادات الخميس الماضي واحد وعشرون ألف جنيه، وذلك بعد قرار نقله من قاعة يوسف إدريس، إلى المسرح الكبير بمسرح السلام، نظراً للإقبال الجماهيري الغفير على حضور العرض.

يأتي ذلك بعد مشاهدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني العرض المسرحي "خطة كيوبيد" ووجهت باستمراره نظراً لما حققه من نجاح جماهيري ونقدي، ضمن خطة النهوض بالحركة المسرحية التي أطلقها مطلع العام الجاري المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

من جانبه أكد المخرج خالد جلال، أن القيمة الإبداعية لا علاقة لها بالتكلفة الإنتاجية، وأن "خطة كيوبيد" رغم أنه يضم أربعة ممثلين فقط، إلا أن انضباط العرض، والجهد المبذول من كافة عناصر العمل المسرحي، جذب الجمهور إلى إحدى قاعات مسرح الدولة، لمشاهدة عرض متميز إبداعياً وفنياً، مشيراً إلى أن المسرح الحديث سيشهد افتتاح عروض أخرى جديدة، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التي تجري حالياً وفق الخطة التي تم الإعلان عنها تحت شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد".

في ذات الصدد أوضح الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، أن قرار نقل العرض من قاعة "يوسف إدريس" إلى المسرح الكبير، حقق الغرض المطلوب، وهو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور لمشاهدة العرض الذي لفت أنظار المشاهدين والكتاب، خاصة في ظل المتابعات النقدية العديدة التي كتبت عنه في الصحف.

يذكر أن "خطة كيوبيد" من إخراج الفنان أحمد فؤاد، تأليف عبد الله الشاعر، البطولة للفنانين: "عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن"، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تامر عبد المجيد .