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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من وزارة التنمية المحلية يتابع موقف المتغيرات المكانية بالأقصر

التنمية المحلية
التنمية المحلية تتابع المتغيرات المكانية بالأقصر

 استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفد وزارة التنمية المحلية المكون من المهندس بدر عبد السيد مصطفى مدير وحدة المتغيرات المكانية، والدكتور حسام الدين محمد راشد نائب رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي، لمتابعة موقف المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة.


وبناء على توجيهات محافظ الأقصر، عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، اجتماعاً بحضور وفد وزارة التنمية المحلية، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن والمراكز، ومسئولي الزراعة والاصلاح الزراعي، والتخطيط العمراني، ووحدة المتغيرات المكانية، لبحث موقف تقنين وإزالة التعديات على أراضي الدولة.


كما تم عرض آخر مستجدات وحدات رصد المتغيرات المكانية للوقوف على سير العمل بها، ومتابعة سير العمل وتكثيف الجهود للقضاء على مخالفات البناء وإزالتها في مهدها، تنفيذًا لخطة الدولة لمنع البناء العشوائي والحد من مخالفات البناء.


كما أكد وفد وزارة التنمية المحلية، على أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة القرى والمدن والمراكز ومنع أى تعديات جديدة فى المهد وإزالتها فوراً، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية وعدم التهاون فى هذا الملف خاصة فى ظل متابعة دورية من القيادة السياسية .

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