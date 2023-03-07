إبراهيم سعيد: الأخطاء الدفاعية وعدم التمركز ‏متكررة مع لاعبي الأهلي الفترة الأخيرة 

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن هناك أخطاء الدفاعية للنادي الاهلي في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب في الدوري.

وكتب إبراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي على تويتر: "الأخطاء الدفاعية وعدم التمركز!! ‏متكررة مع لاعبي النادي الأهلي الفترة الأخيرة ‏كل مباراة".

وقلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فارق الهدفين أمام الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المارد الأحمر في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدف جون اوكلي في الدقيقة 41 من زمن المباراة بعد عرضية رائع من الجانب الأيسر استقبلها اوكلي براسية قوية سكنت شباك محمد الشناوي.

وكان الأهلي قد تقدم بهدفين في الدقيقة 2 من زمن المباراة عن طريق علي معلول وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 21 من هدف عكسي لمدافع المقاولون في شباك فريقه.