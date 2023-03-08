تمهيدا لتوزيعها على الأكثر استحقاقا.. التحالف الوطني: تجهيز 4 ملايين كرتونة مواد غذائية

كشف مصطفى عزت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تفاصيل مبادرة "كتف في كتف".

وقال مصطفى عزت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "مبادرة كتف في كتف تصل إلى كافة أنحاء الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس السيسي".

وأضاف مصطفى عزت: "مؤسسات خيرية كبرى بحوالي 34 مؤسسة خيرية تشارك في مبادرة كتف في كتف من اجل إيصال المواد الغذائية للأكثر استحقاقا قبل رمضان ".

وتابع مصطفى عزت:" يتم تجهيز 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في كافة انحاء الجمهورية"، مضيفا:" يوم 17 مارس سيكون هناك فعالية كبرى عن نشاط التحالف في ستاد القاهرة"..