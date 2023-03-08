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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمهيدا لتوزيعها على الأكثر استحقاقا.. التحالف الوطني: تجهيز 4 ملايين كرتونة مواد غذائية

التحالف الوطني
التحالف الوطني

كشف مصطفى عزت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تفاصيل مبادرة "كتف في كتف".

 

التحالف الوطني: كتف في كتف ستكون تظاهرة تضامنية يحضرها فئات الشعب المصري

التحالف الوطني يوزع 4 ملايين كرتونة غذائية على المواطنين.. تفاصيل

وقال مصطفى عزت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "مبادرة كتف في كتف تصل إلى كافة أنحاء الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس السيسي".

 

 وأضاف مصطفى عزت: "مؤسسات خيرية كبرى بحوالي 34 مؤسسة خيرية تشارك في مبادرة كتف في كتف من اجل إيصال  المواد  الغذائية للأكثر استحقاقا قبل رمضان ".

 

وتابع مصطفى عزت:"  يتم تجهيز 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في كافة انحاء الجمهورية"، مضيفا:" يوم 17 مارس سيكون هناك فعالية كبرى عن نشاط التحالف في ستاد القاهرة"..

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