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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. زلازل كهرمان مرعش المدمرة تتسبب في ظاهرة غريبة |تفاصيل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

جفت المياه في تجويف “العين الخضراء”، في منطقة تكير بالكامل، بعد الزلزالين الكبيرين اللذين وقعا في كهرمان مرعش التركية.

وبعد أيام، عندما عاد منسوب المياه إلى وضعه السابق، تغير لون المياه، وأصبحت مياه “العين الخضراء”، التي جذبت الانتباه بمظهرها الشبيه بالفيروز من قبل، بنية اللون بعد الزلزال.

وكانت “العين الخضراء”، والتي تقع في كهرمان مرعش بمياهها الباردة ومناظرها الفريدة وجمالها اللافت للنظر في كل موسم، مركز اهتمام السياح المحليين والأجانب القادمين إلى المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى عالم الزلازل التركي، الدكتور ناجي جورو، تقييماً بعد الزلازل التي وقعت في قيصري وسيواس اليوم، مشيرًا إلى أن الزلازل التي تتخذ من كهرمان مرعش مركزا لها تسببت في حدوث كسور في أجزاء الصدع.

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وقال جورو: “لذلك، يمكن توقع مثل هذه الزلازل في مناطق أرزينجان-كارليوفا وملاطية وأضنة وقيصري وسيواس”.

وبعد الزلزال الذي بلغت قوته 4.5 درجة علي مقياس ريختر والذي وقع في كهرمان مرعش اليوم، وقعت 3 هزات في قيصري، تراوحت أكبرها من 4.7 إلى 4.3 درجة علي مقياس ريختر.

حدوث زلازل في 5 مقاطعات

وأشار جورو، إلي أن زلازل كهرمان مرعش وغازي عنتاب الأخيرة تسببت في تغيرات في مجال الإجهاد في أنظمة الصدع النشطة لصفيحة الأناضول القريبة من المنطقة، مما قد يتسبب في كسر بعض أجزاء الصدع.

وأضاف: “لذلك، يمكن توقع مثل هذه الزلازل في مناطق أرزينجان كارليوفا وملاطية وأضنة وقيصري وسيواس".

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