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كواليس تتويج أنور إبراهيم بجائزة دوستويفسكى من روسيا |شاهد

الدكتور أنور إبراهيم
الدكتور أنور إبراهيم وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات

كشف الدكتور أنور إبراهيم وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابق، كواليس التتويج بجائزة دوستويفسكى من روسيا.

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وأضاف أنور إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه أول عربى يتوج بجائزة دوستويفسكى من روسيا، قائلا :"منحت الجائزة لجهودى في ترجمة أعمال لم تكن معروفة لهذا الكاتب".

وتابع الدكتور أنور إبراهيم وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابق، أن وزارة الثقافة الروسية قررت منحني هذه الجائزة، لافتا إلى أن نشرت هذه الكتب باللغة العربية فى مصر، وهم أدركوا بجودها ووضعوها فى متحفين بموسكو.

وأشار الدكتور أنور إبراهيم وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابق، إلي أن العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا قديمة، وهناك أكثر من 200 كتاب عن مصر.
 


 

أنور إبراهيم التتويج بجائزة دوستويفسكى العلاقات الثقافية اخبار التوك شو برنامج التاسعة

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