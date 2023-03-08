قافلة الثقافة للجميع تصل إلى الحسنة لتنظيم ورش فنية للأطفال بشمال سيناء

انطلقت قافلة الثقافة للجميع من قصر ثقافة العريش لتقديم ورش حرف تراثية وبيئية لفتيات وسيدات مدينة الحسنة، وكان فى استقبال القافلة محمد المغربى سكرتير مجلس ومدينة الحسنة، نيابة عن المهندس سعد البغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة ، وأشرف علام مدير إدارة الحسنه التعليميه، و الشيخ محمود مصطفي الأزهر الشريف، و الشيح محمد سالم التربين من مشايخ الحسن، احمد سالم رئيس قسم التعليم الإعدادي بالإدارة الحسنة التعليمية ، والعوض السيد شبل رئيس قسم التعليم الثانوي بالحسنى بمدرسة الحسنة الثانوية، بدأ البرنامج بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمود مصطفى، تلاه كلمة للأستاذ محمد المغربى سكرتير مجلس ومدينة الحسنة رحب فيها بالحضور بالنيابة عن الاستاذ سعد خليل رئيس المدينة وقدم الشكر للأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة و هيئة قصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، والكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى للدور الفعالي للثقافةفي نشر الوعى الفنى والثقافى المستمر لأهالي وشباب وأطفال مدينة الحسنة، ثم كلمة الاستاذ أشرف المشرحانى مدير عام الفرع الذى قدم الشكر لجميع الحاضرين على التعاون المستمر من الجهاز التنفيذى لمدينة الحسنة برئاسة المحاسب سعد خليل البغدادى وعلى حسن الإستقبال مؤكدا دعم معالى وزيرة الثقافة شخصياً ورئيس الهيئة ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى لهذه المناطق المحرومة من الأنشطة الثقافية والفنية، ثم توالت فعاليات القافلةحيث شاركت أكثر من ثلاثين متدربة من الفتيات والسيدات فى ورشة تطريز الثوب السيناوي وورشة زينة الفرح والخيمة البدوية منهم، حسنة حسين، وحسنة سالم، و هاجر سالم وريم عيد، وهويدا على، وخديجة عيد، و شهد أحمد و الهام عبدالله، وسندس محمود، وعائشة سالم، و اسماء سالم، وسارة حسين، وامل صالح، اعداد وتوجيه نسرين الشوربجى مدير ادارة الدراسات والبحوث بالفرع .



كما قدمت القافلة الثقافية مواهب من أطفال مدارس الحسنة، ، فى إلقاء الشعر حيث قدمت بسمله الصباح قصيدة قم يا سيناء، وحسناء حمادة قصيدة الله يرحمك يا شهيد، و منال محمد متولي قصيدة شهداء سيناء ، والغناء بالإضافة إلى وورشة فنية فى الرسم تناولت موضوع عيد الأم والأمومة عند الانسان والحيوان، شارك فى الورشة عدد كبير من طلاب المدارس أكثر من سبعين طالب من بينهم، هاجر صالح، منا سالم، فيروز سليم، منار سالم، طياب سالمان، مروة محمد، ريم حسن، سمية عايش، عهد عمر، اسماء سالم، واسلام سالم، وعبدالله صالح، اسماعيل عيد، فرح ابراهيم، ريماس محمد، ومحمد على، ونورهان صباح، ومحمد بشار، وذلك بإستخدام الألوان الخشب والفلوماستر والباستيل، إعداد وتوجيه الفنانه التشكيلية إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش، كما شاركت ادارة الشئون الثقافية بالفرع بفعاليات القافلة من خلال معرض كتاب متنقل لأطفال وشباب الحسنة قدم المعرض تخفيضات كبيرة وبمقابل زهيد لتشجيع الأطفال على إقتناء الكتب وممارسة القراءة بإشراف صفاء حمدى وفاطمه عبدالناصر ، كما قدمت فرقة العريش التلقائية عروض فنية متنوعة إشراف كابتن جامع عبدالرسول مدرب الفرقة، وقدمت طلاب مدرسة الحسنة الإعدادية مبادرة إحمى نفسك، وهى مبادرة لأطفال وشباب وأهالي مدينة الحسنة عن المحافظة على البيئة ونظافة الشوراع من إخطار المخلفات التى تلقى بالشوارع وبخاصة كسر الزجاج.

يأتى هذا النشاط الثقافى المكثف بشمال سيناء هذا الأسبوع بعد إنتهاء قافلة قاطية والمثلث الأخضر ببئر العبد الأسبوع الماضى فى إطار توجيهات وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى باستمرار تقديم الخدمة الثقافية المتنوعة لأطفال وأهالي شمال سيناء ومزيد من الإهتمام بتنفيذ ورش الحرف التراثية والبيئية لبنات وسيدات مدن وقرى ووديان محافظة شمال سيناء حتى تستطيع الفتيات والسيدات تنفيذ مشروعات اقتصادية صغيرة من خلال إتقان تفصيل التوب السيناوي ومشغولات الخرز وغيرها من أنشطة الحرف التراثية والبيئية لمجتمع شمال سيناء إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى.



وكذلك أكدت وزير الثقافة على أهمية تنمية مواهب النشء والتعاون مع مدارس التربية والتعليم والتعليم الفنى فى ذات الشأن ومن هذا المنطلق شارك عدد من مدارس الحسنة ، مدرسة الحسنة الثانوية، و مدرسة الحسنة الإعدادية للبنات، مدرسة الحسنة الإبتدائية، معهد الحسنة الأزهرى لإكتشاف المواهب لدى الأطفال وتعلم البنات حرفة التطريز والمشغولات المصنوعة من الخرز.



كما أستقبلت مدرسة الحسنة الثانوية فعاليات القافلة الثقافية " قافلة الثقافة للجميع" حيث تم تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية لأبناء وأطفال مدينة الحسنة ، وذلك تحت اشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل وتنفيذ فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة اشرف المشرحانى، بإشراف عام من الإقليم د. شعيب خلف مدير عام الإقليم, عزة عبد الشافي مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، حنان مرعي مدير إدارة التخطيط ومتابعة الأنشطة الثقافية والفنية والنشر ومن الفرع محمود حنفى نائب مدير عام الفرع، وأسامة عبدالغفار مسئول الآمن، و جامع عبد الرسول مدرب الفرقة التلقائية، ومحمد محروس مدير فرقة الفنون الشعبية ، ومحمد وعادل عروج الدعم الفنى، ومحمد مكاوى مندوب الأمن ، ومحمد حلمى.



صرح بذلك الكاتب محمد محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى.