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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مين يعرف التاني أكثر..اختبار مفاجئ من إسعاد يونس لشيري عادل وطارق صبري

شيري عادل وطارق صبري
شيري عادل وطارق صبري

حلت الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري، ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

 

شيري عادل عن زواجها من طارق صبري: فجأة دخلنا حياة بعض

ظرف صحي.. طارق صبري يروي كواليس تعرفه على شيري عادل قبل الزواج

وشاركت شيري عادل وطارق صبري في فقرة ترفيهية مع إسعاد يونس للإجابة على أسئلة تظهر مدى معرفة كلا الطرفين ببعضهما البعض .

 

واختبرت إسعاد يونس معلومات طارق صبري عن شيري عادل، واستطاع طارق صبري ان يُجيب على العديد من الأسئلة الخاصة بشخصية شيري عادل .

 

وروى طارق صبري، كواليي تعرفه واقترابه من شيري عادل قبل الزواج، قائلا:" تعرفت على شيري منذ 6 سنوات وكنا مجرد أصدقاء بحكم العمل ولم يكن هناك شيء عاطفي".

 

وتابع طارق صبري:"  ظرف صحي لصديق مشترك بيني وبين شيري عادل كان السبب في اقترابي من شيري عادل وحبي لها ".

شيرى عادل طارق صبري اسعاد يونس صاحبة السعادة اخبار التوك شو

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