مين يعرف التاني أكثر..اختبار مفاجئ من إسعاد يونس لشيري عادل وطارق صبري

حلت الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري، ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وشاركت شيري عادل وطارق صبري في فقرة ترفيهية مع إسعاد يونس للإجابة على أسئلة تظهر مدى معرفة كلا الطرفين ببعضهما البعض .

واختبرت إسعاد يونس معلومات طارق صبري عن شيري عادل، واستطاع طارق صبري ان يُجيب على العديد من الأسئلة الخاصة بشخصية شيري عادل .

وروى طارق صبري، كواليي تعرفه واقترابه من شيري عادل قبل الزواج، قائلا:" تعرفت على شيري منذ 6 سنوات وكنا مجرد أصدقاء بحكم العمل ولم يكن هناك شيء عاطفي".

وتابع طارق صبري:" ظرف صحي لصديق مشترك بيني وبين شيري عادل كان السبب في اقترابي من شيري عادل وحبي لها ".