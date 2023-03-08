ظرف صحي.. طارق صبري يروي كواليس تعرفه على شيري عادل قبل الزواج

حلت الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري، ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وروى طارق صبري، كواليه تعرفه واقترابه من شيري عادل قبل الزواج، قائلا:" تعرفت على شيري منذ 6 سنوات وكنا مجرد أصدقاء بحكم العمل ولم يكن هناك شيء عاطفي".

وأضاف طارق صبري:" جمعتي بشيري صداقة مقربة وكنت معجب بها قبل الاعتراف بحبي لها".

وتابع طارق صبري:" ظرف صحي لصديق مشترك بيني وبين شيري عادل كان السبب في اقترابي من شيري عادل وحبي لها ".

وأكمل طارق صبري:" كنت على تواصل مع شيري عادل في فترة الوعكة الصحية للصديق المشترك بيننا"، مضيفا:" ثم تطورت العلاقة بيننا إلى حب ثم زواج".