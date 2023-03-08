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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظرف صحي.. طارق صبري يروي كواليس تعرفه على شيري عادل قبل الزواج

طارق صبري وشيري عادل
طارق صبري وشيري عادل

حلت الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري، ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

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وروى طارق صبري، كواليه تعرفه واقترابه من شيري عادل قبل الزواج، قائلا:" تعرفت على شيري منذ  6 سنوات وكنا مجرد أصدقاء بحكم العمل  ولم يكن هناك شيء عاطفي".

 

 وأضاف طارق صبري:"  جمعتي بشيري صداقة مقربة وكنت معجب بها قبل الاعتراف بحبي لها".

 

وتابع طارق صبري:" ظرف صحي لصديق مشترك بيني وبين شيري عادل كان السبب في اقترابي من شيري عادل وحبي لها ".

 

وأكمل طارق صبري:" كنت على تواصل مع شيري عادل في فترة الوعكة الصحية للصديق المشترك بيننا"، مضيفا:" ثم تطورت العلاقة بيننا إلى حب ثم زواج".

طارق صبري شيرى عادل اسعاد يونس صاحبة السعادة اخبار التوك شو

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