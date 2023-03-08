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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ برومو ستهم .. روجينا تتزوج إياد نصار وتتلقى ضربة مميتة

روجينا مسلسل ستهم
روجينا مسلسل ستهم

طرحت قناة النهار البرومو التشويقي لمسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز، المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2023، وسيطر على البرومو حالة من التشويق ممزوج بالغموض والإثارة.

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وظهرت روجينا، في البرومو بدور ستهم، وهي السيدة التي تخلع ثوب النساء وترتدي ثوب الرجال، من أجل الكفاح للكسب الحلال للقمة العيش، هذا إلي جانب ظهور مميز لشيخ المنشدين ياسين التهامي، والذي خطف الأنظار.

وكشف البرومو، عن العديد من المشاكل والأزمات التي تواجه روجينا، بداية من ارتدائه الفستان الأبيض وزواجها من الشخصية التي يقدمها إياد نصار، وحملها طفل على يدها والدخول في صوان عزاء، وارتداء ثوب الرجال، مرورا بمعاناتها للعيش بالحلال والكفاح، وتلقيها ضربة قوية من عمال المحاجر، بسبب مشاجرة بينهما.

وحمل البرومو العديد من المشاهد القاسية والمؤثرة للنجمة روجينا، والتي أظهرت مدى تمكن وقدرة المخرج رؤوف عبد العزيز في فن إدارة الممثل، والتي انتهت بتوجيه رسالة لـ"ستهم" :"محدش بيلبس الست توب الرجال إلا الظلم".

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مسلسل ستهم 

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.

موسم دراما رمضان المخرج رؤوف عبد العزيز الفنانة روجينا روجينا مسلسل ستهم

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