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أخبار البلد

طارق سعدة يفتتح مدرسة التأهيل الإعلامي للوافدين الدارسين بالأزهر الشريف

صدى البلد

شارك النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ في افتتاح فعاليات مدرسة التأهيل الإعلامي للوافدين الدارسين بالأزهر الشريف والذي يشارك فيه أكثر من 138 جنسية على مستوى العالم وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة نهله الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية ومستشار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين والدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام والكاتب الصحفي أحمد الصاوي رئيس تحرير مجلة صوت الأزهر.

 

وقال نقيب الإعلاميين إن التعليم والإعلام عمليات تفاهم واتصال فالتفاهم عملية اجتماعية تساعد على التنظيم بين الناس وتعاطفهم في تبادل الآراء وتوفر التربية الإعلامية مساحة كبيرة من الفرص المواتية لمعالجة المشكلات النفسية والثقافية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

 

وشدد على أهمية الإعلام التربوي الذي هو ضرورة لا يجوز تجاهلها في العملية التعليمية لبناء مستقبل أفضل لشبابنا في ظل التراكم القوى والمؤثر للمضامين الإعلامية.

 

وأكد أنه خلال السنوات الماضية تطورت التربية الإعلامية من اهتمام هامشي إلى حركة عالمية مع دخول عصر الإنترنت حيث أصبح الشباب يعيشون في عالم التواصل الاجتماعي والثقافي والفكري ويقضون الكثير من الوقت في التعامل مع وسائل الإعلام وأصبحت القيم والعلاقات الاجتماعية تتأثر بدرجة كبيرة بالإعلام.

 

وطالب نقيب الإعلاميين الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر الشريف بكيفية التعامل وإتقان وسائل الإعلام الإليكترونية والتقليدية بحيث يستطيع توظيف ما درسه ليكون مؤثرا في خدمة المجتمع والوطن.

 

وفي نهاية الفاعلية استمع نقيب الإعلاميين إلي طلبة مدرسة التأهيل الإعلامي للوافدين بالأزهر الشريف

 

وقال أنتم أمام مسؤولية الكلمة والتنوير والتثقيف وعليكم الدفاع عن دولكم بصورة إعلامية ١ومهنية طيبة

 

فيما أعربت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين وعميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين عن تقديرها لنقابة الإعلاميين ومشاركة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين في افتتاح مدرسة التأهيل الإعلامي للوافدين وحضوره المنحة المجانية في (مهارات الاتصال الإعلامي) الذي نظمها مركز تدريب صوت الأزهر بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المنح هو تنمية قدرات الوافدين وتأهيلهم لإتقان فنون الكتابة الصحفية، والإعداد والتقديم التليفزيوني، وإنشاء الصحف والمواقع الإلكترونية، ليتمكنوا من توظيف ما يدرسونه من علوم شرعية وعربية وعلمية بطرق أسرع انتشارا وأكثر وضوحا فيخدمون مجتمعاتهم وينقلون صورة جيدة عن مصر كما قدمت الشكر لكلية الإعلام ولصحيفة صوت الأزهر لدعمهم في تنظيم هذه المنح.

 

يذكر أنه حضر الافتتاح الدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام، والكاتب الصحفي أحمد الصاوي رئيس تحرير صحيفة صوت الأزهر،، والدكتور سامح عبد الغني عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام، والدكتور ياسين عطية عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور حسام شاكر عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام ومدير المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، والأستاذ علي سعيد المدير الإداري لصوت الأزهر، ولفيف من الطلاب الوافدين من شتى دول العالم.

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