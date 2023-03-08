دراما رمضان 2023.. منة فضالي بالحجاب من كواليس مسلسل سره الباتع

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لها من كواليس مسلسل “سره الباتع”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي عبر خاصية “الاستوري”، مرتدية الحجاب، وعلقت كاتبة: "فاطمة سره الباتع رمضان 2023”.

وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن المخرج خالد يوسف، انتهى من تصوير مشاهد ثورة 30 يونيو والتي تعرض ضمن أحداث مسلسل “سره الباتع”، والذى يخوض به الماراثون الرمضاني 2023.

وتم تصوير مشاهد المسلسل فى ديكور لميدان التحرير، كما استعان المخرج خالد يوسف بطبيب فى مشاهد المجاميع تحسبًا لحدوث أى إصابات نتيجة التدافع .

ويشارك في «سره الباتع» أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.