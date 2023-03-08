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رئيس التحرير
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تحقيقات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

بيبسي مصر
بيبسي مصر

أعلنت شركة بيبسي كولا مصر اليوم الأربعاء، عن خفض سعر منتجها من الزجاج غير المرتجع 300 /350 مللي من 7.5 جنيه إلى 5.75 للمستهلك، قبل أيام من حلول شهر رمضان.

خفض أسعار بيبسي كولا مصر

كما أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية على لسان حازم المنوفي رئيس الشعبة، أنه لأول مرة منذ فترة طويلة تقوم شركة المياه الغازية بخفض أسعارها مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس شعبة البقالة العطارة بغرفة إسكندرية، إن شركة بيبسي للمرة الأولى منذ سنوات تتبع قرار بتخفيض سعر منتجاتها، موضحا أن "هناك حالة من الركود في الأسواق هذه الفترة، وهناك شركات مياه غازية أخرى لم تقم بتحريك سعر المنتج".

ويتم تطبيق قرار تخفيض الأسعار الجديد من الشركة اليوم 8 مارس، حيث يصل سعر العبوة للزجاج غير مرتجع 300 /350 مللي نحو 5.57جنيه.

وأعلنت الشعبة العامة للمواد الغذائية والتجارية، أن السعر الجديد سيتم تطبيقه بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن سعر عبوة بيبسي الجديد ملزم لكل الباعة والتجار.

وكشف حازم المنوفي رئيس شعبة المنتجات الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية عن بيان يفيد بتراجع أسعار منتجات بيبسي اليوم، بنسب متفاوتة في السوق بداية من تسليم السيارة ووصولا الى المستهلك خاصة في العبوات غير المرتجعة.

وقال المنوفي، إن سعر تسليم السيارة للكرتونة أو الصندوق كان 88.25 قرشا، وتراجع إلى 25.64 قرشا، وكان سعر البيع القديم للمستهلك يصل الى 90 جنيها وأصبح الآن 69 جنيها، أما سعر بيع العبوة الوحدة للمستهلك فقد كان يصل الى 7.50 قرشا، وتراجع الآن الى 5.75 قرشا.

الأسعار بعد قرار شركة بيبسي

ولفت: جاء قرار الشركة بخفض أسعارها اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، وذلك بعد الاطلاع على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (271) لسنه 2017، والمعدل بقرار رقم (330) لسنة 2017.

وسجلت أسعار الصندوق والعبوات بعد قرار الشركة الأتي؛

  • سعر العبوة بالصندوق 12 جنيها.
  • سعر تسليم السيارة بالجنيه المصري للصندوق أو الكرتونة 25.64 جنيه، بعدما كان يبلغ السعر القديم 88.25 جنيه.
  • سعر بيع الصندوق المقترح للمستهلك بالجنيه المصري 69 جنيها، وكان يبلغ السعر القديم 90 جنيها
  • سعر العبوة المقترح للمستهلك بالجنيه المصري 5.75 جنيه، وكان يبلغ السعر القديم 7.50 جنيه.

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يذكر أنه في أكتوبر 2022 رفعت شركة بيبسي للمياه الغازية أسعار العبوة البلاستيك سعة 250 ملي، وارتفع سعر الزجاجة 250 ملي إلى 4 جنيهات، مقابل 3 جنيهات بزيادة قدرها جنيه، حيث أرجع حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، السبب في زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما دفع بعض الشركات إلى رفع أسعار بعض منتجاتها.

وكانت شركتا بيبسي وكوكاكولا رفعا أسعار عبوات اللتر بقيمة 75 قرشا بداية من شهر مايو 2022، كما رفعت أمستيل كانز، وبيريل كانز، وفيروز كانز، وفيروز جيب بقيمة 75 قرشا أيضًا.

وطالب حازم المنوفي في أبريل 2022، بضرورة كتابة سعر البيع على المنتجات لمنع التلاعب والاحتكار، موضحاً أن "كتابة سعر البيع سيمنع المنتجين وأصحاب الشركات وكذلك المستوردين وأصحاب المخازن وتاجر التجزئة من التلاعب في الاسعار، حيث سيقطع عليه المبررات في حالة زيادة سعر السلعة عالميا".

وأشار المنوفي - حينها إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورا عام 2017 ينص على "كتابة سعر البيع على المنتجات لكن لم يتم تطبيقه".

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