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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على مصير السولية وعبد القادر في مباراة صن داونز

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر عن مشاركة كل من عبد القادر والسولية في تدريبات الفريق قبل السفر الي جنوب أفريقا .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الثلاثي خالد عبدالفتاح وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية يشاركون في تدريبات الأهلي قبل مواجهة صن داونز".


انتظم عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية صباح اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب التتش.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن السولية أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وفق الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وقال طبيب الأهلي إن السولية عكف خلال الفترة الماضية على تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة في عضلة السمانة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء دون راحة استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل.

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