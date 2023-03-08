عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم الدولي للمرأة .. بريطانيا تعلن استراتيجية عالمية جديدة للنساء والفتيات

اليوم الدولي للمرأة
اليوم الدولي للمرأة

أعلنت المملكة المتحدة أن النساء والفتيات ستكون في صميم جهودها الدولية، من خلال استراتيجية جديدة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

هذه الاستراتيجية الجديدة، التي يصادف الإعلان عنها باليوم الدولي للمرأة، ستحدد كيف ستعمل المملكة المتحدة في كل فرصة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي، بما في ذلك التصدي لمحاولات التراجع عما تحقق من حقوق للمرأة، والتنسيق مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لفعل الشيء ذاته. وللمرة الأولى، تُلزم هذه الاستراتيجيةُ وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بأن يركّز أكثر من 80% من برامج مساعداتها الثنائية على المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.

سقف سنوى للاجئين وتوسع بالترحيل.. بريطانيا تستعد لإقرار قانون ضد هجرة القوارب

اليوم العالمي للمرأة.. انطلاق مبادرة أنتي قدها لتمكين السيدات اقتصاديا

يتعرض التقدم نحو المساواة بين الجنسين  للتهديد بشكل متزايد. حيث ظواهر تغير المناخ والأزمات الإنسانية تواصل التأثير بشكل غير متناسب على النساء والفتيات. وهناك محاولات للتراجع عن حقوق المرأة؛ وكذلك العنف ضد المرأة آخذ في الازدياد عبر منصات الإنترنت.

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي:

"من الواضح أن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين والتصدي للتمييز هو الشيء الصحيح الذي علينا القيام به، وهو يجلب أيضا الحرية ويعمّم الرخاء ويعزّز التجارة والأمن أيضاً - إنه لبنة البناء الأساسية لجميع الديمقراطيات السليمة.

"لقد أدت استثماراتنا حتى اليوم إلى تحسين حياة الناس في أنحاء العالم، وطرأت زيادة في عدد الفتيات في المدارس، وانخفاض في عدد الفتيات المُكرهات على الزواج المبكر، وكذلك ارتفع عدد النساء في المناصب السياسية والقيادية العليا.

"لكن هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس تتعرض الآن لتهديدات متزايدة. وعليه، نعمل على تكثيف جهودنا في كل فرصة ممكنة لمعالجة عدم المساواة التي لا تزال تُمارس."

سوف يعلن وزير الخارجية عن هذه الاستراتيجية الجديدة في سيراليون، أثناء زيارته لمدرسة ومستشفى في بلدة بو التي هي مسقط رأس والدته، حيث يرى كيف أن للمشاريع الممولة من المملكة المتحدة تأثير إيجابي على النساء والفتيات.

في المستشفى، سيطلع على مدى تأثير الدعم البريطاني على تحسين بنوك الدم والمعدات، وزيادة نطاق توفير الكهرباء، وإنقاذ حياة النساء الحوامل. وفي زيارته للمدرسة سوف يستمع إلى تطلعات الفتيات للمستقبل، علماً بأن المملكة المتحدة تشجع الطلاب هناك على الحديث عن منع العنف.

تركز الاستراتيجية باستمرار على تعليم الفتيات، وتمكين النساء والفتيات، والدفاع عن صحتهن وحقوقهن، وإنهاء العنف ضدهن - وهي تحديات تعتقد المملكة المتحدة أنها أكثر شدة.

كما تُلزم هذه الاستراتيجيةُ وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بإشراك شبكتها من مفوضيات سامية وسفارات في جميع أنحاء العالم بتنفيذ هذه الاستراتيجية. وسيشمل ذلك بلورة رؤساء البعثات البريطانية لخطط والتزامات خاصة بالبلد المضيف، وإثارة القضايا الأكثر إلحاحاً مع الحكومات المُضيفة. وستعمل المملكة المتحدة أيضاً على بلورة عرض بحثي جديد وطموح لمساعدة الحكومة البريطانية وشركائها على اتخاذ القرارات التي تتعلق بالاستثمار.

وإلى جانب الاستراتيجية، سيعلن وزير الخارجية عن برنامج جديد لحقوق وصحة المرأة الجنسية والإنجابية، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تشهد واحدا من أعلى معدلات زواج الأطفال ووفيات الأمهات بسبب الولادة في العالم.

هذا البرنامج، الذي سيخدم حوالي 10.4 مليون امرأة، سيُخصَّص له قرابة 200 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن ينقذ حياة 30,600 من الأمهات، ويمنع 3.4 مليون حالة إجهاض غير آمن، إلى جانب منع  9.5 مليون حالة حمْل غير مقصود.

وبشكل منفصل، تعمل المملكة المتحدة أيضاً على زيادة دعمها لمنظمات وحركات حقوق المرأة من واقع الاعتراف بدورها الحاسم في تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية الحقوق، وإعلاء أصوات النساء والفتيات على المستوى الشعبي. وستُدفع معظم ميزانية هذا البرنامج البالغة 38 مليون جنيه إسترليني من خلال شراكة جديدة مع صندوق المساواة.

قالت جِس توملين، الرئيس التنفيذي المشارك لصندوق المساواة:

"إننا متحمسون حقا لهذه الشراكة لأنها تُظهر أن بإمكان كل القطاعات أن توحّد صفوفها - بجرأة وبشكل عاجل - لتقديم الموارد لمنظمات حقوق المرأة في كل مكان. حيث يعتمد المستقبل العادل والمستدام والمزدهر على حلول الحركات النسائية، وقد آن الأوان لنا جميعاً كي نثق بقيادتها ونحشد الدعم لها بقوة وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء العالم."

الاستراتيجية الجديدة اليوم الدولي للمرأة المملكة المتحدة وزارة الخارجية التنمية البريطانية وزير الخارجية جيمس كليفرلي جيمس كليفرلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

زلازل مدمرة يوم 8 مارس.. البحوث الفلكية ترد على العالم الهولندي |فيديو

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

موضوعات متعلقة

وفد تجاري بريطاني يدشن مذكرة تفاهم للشراكة المائية بين مصر والمملكة المتحدة

افتتاح "أيام ألمانيا " بأسوان في الأول من مارس

المجلس الثقافي البريطاني يعلن أسماء الفائزين المصريين بجوائز خريجي المملكة المتحدة لعام 2023

السفارة البريطانية تحتفل بإطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني للتوظيف في مصر

بحضور 3 وزراء والسفير البريطاني.. إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني

بريطانيا تقدم دليلا على الانتهاكات الإيرانية لقرار مجلس الأمن بشأن انتشار الأسلحة

بنك القاهرة يحصل على قرض بقيمة 100 مليون دولار من EBRD وBII

مصر وألمانيا تحتفلان بمرور 15 عاما على إنشاء اللجنة العليا للطاقة المتجددة

ترشيحاتنا

بلاش أكلات مستفزة في رمضان.. عزة مصطفى توجه رسالة لبرامج الطبخ |فيديو

للمتقدمين لحج القرعة 2023.. كل ما تريد معرفته عن التكاليف وطريقة الدفع

تصدر المجموعة.. بيراميدز يقسو على أسكو كارا ويفوز 4-1 في الكونفدرالية

4 حوادث شغلت مواقع التواصل| الإسكندرية أبشعها.. وتعاطف كبير مع ضحية الكلب

جريمة نص الليل| حكاية جلسة صلح بالإسكندرية تنتهي بقتل زوجة وأطفالها وعائلتها بـ 20 رصاصة

لا نملك لها سوى الدعاء.. تفاصيل أزمة صحية كبيرة لـ شيرين الطحان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا نملك لها سوى الدعاء.. تفاصيل أزمة صحية كبيرة لـ شيرين الطحان

اشرب وارميها .. الزجاجات البلاستيك تصيبك بمرض خطير

طريقة تحضير عجينة البيتزا بوصفة اقتصادية

بعد تصريحاتها وظهورها اللافت.. صور آثارت ضجة ل شيري عادل

فيديو

رفضت الرجوع للبيت فقتل العيلة كلها .. تفاصيل مذبحة الإسكندرية |تغطية خاصة

عاجل.. تحذير من وقوع زلازل قوية في عدة مدن عالمية

علاقة ارتفاع منسوب المياه بالإسكندرية وبورسعيد بالزلزال | فيديو جراف

بطلاقة.. أبناء رونالدو يتعلمون اللغة العربية في السعودي.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ