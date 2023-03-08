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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسبة برمة.. مواجهة صن داونز تُحدد 3 سيناريوهات لتأهل الأهلي بأبطال أفريقيا

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، لخوض مباراة صن داونز، المقرر إقامتها السبت القادم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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*سيناريو تأهل الأهلي حال الفوز على صن داونز


في حال فوز الأهلي يرتفع رصيده إلى 7 نقاط ويتبقى له مباراتين، عليه الفوز على القطن الكاميروني خارج الديار والفوز على الهلال السوداني على أرضه ليتمكن من حصد 13 نقطة تساعده في الصعود إلى دور ربع النهائي.


أو يتعادل مع القطن الكاميروني ثم الفوز على الهلال السوداني ليصبح 11 نقطة، بشرط تعادل الفريق السوداني مع صن داونز أو خسارته.


*سيناريو تأهل الأهلي حال التعادل مع صن داونز


سيتعين على الأهلي بعد التعادل مع صن داونز، الفوز على الهلال السوداني والقطن الكاميروني ليصبح برصيده 11 نقطة بشرط تعثر فريق الهلال أمام صن داونز.


*سيناريو تأهل الأهلي حال الخسارة أمام صن داونز


سيتعين على الأهلي الفوز في المباراتين القادمتين أمام القطن الكاميروني والهلال السوداني، على أن يسقط الهلال أمام صن داونز ويفوز عليه الفريق الأحمر بأكثر من هدف لحسم تأهله بالمواجهات المباشرة.


ترتيب المجموعة الثانية:


1-الهلال السوداني 9 نقاط
2- صن داونز الجنوب إفريقي 7 نقاط
3- الأهلي 4 نقاط
4- القطن الكاميروني دون نقاط.

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