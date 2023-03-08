أخبار الرياضة| فوز الزمالك على الترجي أنقذ «فيريرا» من الإقالة.. وكولر يفتح النار ضد لاعبي الأهلي.. ورحيل ثنائي الأبيض في الصيف مجانًا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تفاصيل حديث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الناري على لاعبي الفريق عقب مباراة المقاولون العرب.

فجر الناقد الرياضي أحمد الخضري، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من انتهاء عقدهم مع القلعة البيضاء ويحق لهما الرحيل في نهاية الموسم مجاناً.

فجّر أحمد الخضري، الناقد الرياضي، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، حال خسارته أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

كشف الإعلامي وليد الحديدي عن رغبة النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بقوة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

قررت اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اختيار أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل الخضوع لكشف المنشطات.

وصف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، بأنه واحد من أفضل مدربي العالم على الإطلاق.

قال عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، إن الفريق يُعاني من أخطاء دفاعية وهجومية، يسعى السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، لمعالجتها، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن مصطفى شلبي لاعب فريق الزمالك، قدّم أوراق اعتماد بقوة أمام الترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .