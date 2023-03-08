أخبار الرياضة| فوز الزمالك على الترجي أنقذ «فيريرا» من الإقالة.. وكولر يفتح النار ضد لاعبي الأهلي.. ورحيل ثنائي الأبيض في الصيف مجانًا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:
محاضرة صعبة جدًا.. تفاصيل هجوم كولر الناري على لاعبي الأهلي
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تفاصيل حديث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الناري على لاعبي الفريق عقب مباراة المقاولون العرب.
قد ينتقلان للأهلي مجانًا.. رحيل ثنائي الزمالك عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم
فجر الناقد الرياضي أحمد الخضري، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من انتهاء عقدهم مع القلعة البيضاء ويحق لهما الرحيل في نهاية الموسم مجاناً.
مفاجأة مدوية.. فوز الزمالك على الترجي أنقذ «فيريرا» من الإقالة
فجّر أحمد الخضري، الناقد الرياضي، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، حال خسارته أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.
الأهلي يقترب من ضم لاعب «مفاجأة» .. تفاصيل
كشف الإعلامي وليد الحديدي عن رغبة النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بقوة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
قرار عاجل من كاف ضد ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي
قررت اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اختيار أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل الخضوع لكشف المنشطات.
نجم الزمالك يثير الجدل: فيريرا أحد أفضل المدربين في العالم
وصف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، بأنه واحد من أفضل مدربي العالم على الإطلاق.
الأهلي يُعاني.. تعليق مثير من نجم الأحمر السابق قبل مواجهة صن داونز
قال عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، إن الفريق يُعاني من أخطاء دفاعية وهجومية، يسعى السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، لمعالجتها، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.
يحتاج للثقة فقط.. رضا عبد العال يُقيّم أداء صفقة الزمالك الجديدة
أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن مصطفى شلبي لاعب فريق الزمالك، قدّم أوراق اعتماد بقوة أمام الترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .