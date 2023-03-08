قد ينتقلان للأهلي مجانًا.. رحيل ثنائي الزمالك عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم

فجر الناقد الرياضي أحمد الخضري، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من انتهاء عقدهم مع القلعة البيضاء ويحق لهما الرحيل في نهاية الموسم مجاناً.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: " اللاعبين الشباب في الأهلي والزمالك "كنز كبير"، ويجب الاعتماد عليهم بدلا من جلب صفقات جديدة أقل من الموجود لديهم في الفريق".

وتابع: “عندما تم جلب صفقات جديدة تحت ضغط الجماهير، لم يقدموا الأداء المنتظر، الأزمة أن جماهير الأندية أصبحوا يعتقدون أن الصفقات الكثيرة هي بطولة في حد ذاتها، وهناك لاعبين في الزمالك مثل سيف جعفر ويوسف نبيه وسيد نيمار وحسام عبدالمجيد عناصر جيدة”.

وأضاف: “هناك لاعبين عقودهم قاربت على الانتهاء في الزمالك مثل يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر، ويجب التجديد لهم، ومستاء من التعامل معهم على أنهم لاعبين صغار، يوسف يحصل على 48 ألف جنيه صافي سنويا، وهناك لاعبين بالفعل منهم تلقوا عروض مغرية ومش شرط يروحوا الأهلي، والأمور الإدارية صعبة حاليا في الزمالك”.

شباب الزمالك

واختتم: “الزمالك يمتلك لاعبين كثيرين في الشباب، وهم الأفضل من جلب صفقات لا يتم الاعتماد عليهم ويحصلون على رواتب مالية كبيرة، والأهلي والزمالك يتركون اللاعبين الصغار ثم يعودون لشرائهم بملايين”.