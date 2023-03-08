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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. فوز الزمالك على الترجي أنقذ «فيريرا» من الإقالة

فيريرا
فيريرا

فجّر أحمد الخضري، الناقد الرياضي، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، حال خسارته أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على نظيره الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال “الخضري” في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: “فوز الزمالك على الترجي أنقذ فيريرا من الإقالة من تدريب الفريق”.

جهاز فني أجنبي لنادي الزمالك

وتابع: “الزمالك كان قد اتفق مع جهاز فني أجنبي بكافة التفاصيل على خلافة فيريرا حال خسارته أمام الترجي”.

واختتم: “معسكر الفريق أمس كان صعبًا لأن جهاز الزمالك كان عارف أنه ماشي واللاعبين عارفة أن المدرب هيمشي، لكن الفوز هو أخرج الفريق من هذه الأمور”.

الزمالك جيسوالدو فيريرا الترجي التونسي دوري ابطال افريقيا الترجي

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