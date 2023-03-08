الكرملين يطالب بإجراء تحقيق عاجل بشأن نورد ستريم

رد الكرملين، اليوم الأربعاء،علي المعلومات التي نشرتها صحيفة أميركية والتي أفادت بأن مجموعة موالية لأوكرانيا كانت وراء التخريب العام الماضي لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم، حسبما أفادت سكاي نيوز.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية ، تصريحات ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال: "من الواضح أن منفذي الهجوم يريدون تشتيت الانتباه ومن الواضح أن هذه حيلة إعلامية منسقة".

وأضاف بيسكوف أن "هذه القضية ليست غريبة فقط، بل تعد جريمة بشعة"، داعيًا إلى "تحقيق شفاف وعاجل".

وشدد على ضرورة إشراك روسيا في التحقيق الدولي في تخريب هذين الخطين المهمين لأنابيب الغاز اللذين تم بناؤهما لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكانت قد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أمس، استنادا إلى معلومات حصلت عليها الاستخبارات الأميركية، العملية التخريبية إلى "جماعة موالية لأوكرانيا" من دون تدخل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.