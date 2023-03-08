اللي خايف يروح.. عمرو سعد يروج لمسلسل "الأجهر"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الاجهر” البوسترات الدعائية الخاصة بالعمل تمهيدا لعرضه في شهر رمضان.

وشارك عمرو سعد، البوسترات مع الجمهور من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق قائلاً: “اللي خايف يروح .. الاجهر قريبا في شهر رمضان”.

يُطل الفنان عمرو سعد عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال دراما"الأجهر"، الذي تدور أحداثها في أجواء جديدة وتم تصويرها في مدن غير تقليدية، حيث يجد بطل العمل "يوسف" نفسه مُتهماً بقتل أمه ثم مسؤولاً عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلي عدد من الدول الإفريقية، ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود.

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “الأجهر” عن البوستر الرسمي استعداد للعرض فى رمضان 2023.

وشوق النجم عمر سعد جمهوره ومتابعيه لمسلسله الجديد "الاجهر"، والمقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان 2023، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر عمرو سعد البوستر الرسمي للعمل؛ وظهر فيه وهو على الأرض وحوله أوراق شجر من كل اتجاه، ويوجد بداخله ضوء أحمر.

ويتصدر عمرو سعد البوستر بمفرده، وعلق على الصورة قائلًا: "الفهد صحي تاني، اللي خايف يروّح.. الأجهر رمضان ٢٠٢٣".

المُسلسل من بطولة عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، وآخرين، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.