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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

للتعرف على دورها التنويري .. مجلة الأزهر تنظم زيارة لـ طالبات إعلام

طالبات إعلام
طالبات إعلام

استقبلت مجلة الأزهر، اليوم الأربعاء بمجمع البحوث الإسلامية، وفدًا من طالبات قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة؛ للتعرُّف على آلية عمل المجلة ودورها  التنويري وجهودها  في نَشْر علوم الدين واللغة.

نَشْر علوم الدين واللغة

وقال د. نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة: إنَّ مجلة الأزهر تضمُّ العديدًا من المقالات والموضوعات المتنوِّعة التي يكتبها كبار علماء الأزهر ومصر والعالم العربي، في أبواب المجلة التي تحتوي على: (دراسات في القرآن والسُّـنَّة)، و(تراثيَّات)، و(قضايا التجديد)، و(الشريعة الإسلامية وعلومها)، و(دراسات في العقيدة والأخلاق)، و(في محراب العربيَّة)، و(من أعلام الفكر الإسلامي)، وركني الوافدين والواعظات، و(ندوة الشهر) و(موضوعات متنوِّعة) الذي يضم: استفتاءات القرَّاء، وبين المجلة والقارئ، وأنباء الأزهر، و(المسلمون حول العالم)، والقسمين الإنجليزي والفرنسي.


من جانبه أشار د. حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّ المجلة تُخاطب المسلمين في أرجاء العالم كلِّه، وتستمد قوَّتها من عالمية الأزهر ورسالته، لافتًا إلى أنَّ المجلة يصدر معها هديتان ملحقتان بالعدد، وقد تعاقب على رئاسة تحريرها عددٌ من العلماء الأجلَّاء، أبرزهم: الشيخ محمد الخضر حسين، والأستاذ محمد فريد وجدي، والأستاذ أحمد حسن الزيات، والدكتور علي الخطيب، والدكتور محمد رجب البيومي، والدكتور محمد عمارة، والدكتور محمود حمدي زقزوق.


وفي نهاية الزيارة، أعرب وفد الطالبات بإشراف الدكتورة مروة فرج والدكتورة شيماء رفعت، عضوَي هيئة التدريس بالكلية، عن سعادته بزيارة مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها عام 1349هـ= 1930م، وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به المجلة في نشر العلوم والثقافة الإسلامية، موجِّهين الشكر لمجلة الأزهر وقسم الصحافة والنشر برئاسة الدكتورة آيات رمضان؛ على إتاحة هذه الفرصة.

الأزهر مجلة الأزهر البحوث الإسلامية الاعلام الدراسات الإسلامية والعربية علوم الدين

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