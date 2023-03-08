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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشدد 15 سنة لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها مقابل مبلغ مالي بالشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم حكمها بالسجن 15 سنة غيابيًا لمتهم بتهديد فتاة وابتزازها مقابل الحصول منها علي مبالغ مالية بدائرة مركز شرطة ههيا.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم "وجدي س م"مقيم قرية العدوة دائرة مركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتهديد المجني عليها "إ ج إ ش" بإفشاء صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء إثر علاقة عاطفية فيما بينهما.

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وجاء في أمر الإحالة أن المتهم طلب مبلغ مالي 10 آلاف جنيه،مقابل عدم إفشاء صور ومقاطع فيديو وتبين أن المجني عليها وذويها قد امتثلوا للمتهم وعقدوا جلسة عرفية معه واستلم خلالها 8 آلاف جنيه وتم محو تلك الصور واتلاف هاتفه الجوال آنذاك، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق وأفشى المقاطع والصور بإرسالها إلى ذوي الفتاة وبعض أقاربها.

تم إحالة القضية رقم 10641 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ههيا، والمقيدة برقم 1864 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق الي محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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