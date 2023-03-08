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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة ورصف طريق الترعة بالقنايات

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  مدينة القنايات لمتابعة أعمال توسعة وإعادة رصف شارع الترعة المردومة داخل مدينة القنايات بطول 2.6 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه ، وذلك لربط الطريق بطريق الزقازيق / القنايات / ديرب نجم والمساهمة في تخفيف حدة الزحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تكسير طبقات الأسفلت المعيبة من الطريق ونقلها خارج موقع العمل  ، وكذلك رفع كفاءة وصيانة المساحات المرصوفة بطول 2.6 كم ومتوسط عرض  8 -10 متر بكل اتجاه ليمثل الطريق محوراً مرورياً جديداً يُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

شدد المحافظ على أحمد ضاحي رئيس مدينة القنايات بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعه الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء منها وتهيئتها امام حركة المارة ، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق الراحة للمسافرين.

وسيراً على الاقدام تفقد محافظ الشرقية شارع مصطفي كامل بمدينة القنايات ليصدر توجيهاته لرئيس المدينة بإزالة الأكشاك المخالفة وتنفيذ قرار الإزالة الصادر لمبني متهالك حفاظاً على أرواح المواطنين والمارة ، وكذلك إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة واستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة لإعادة الإنضباط للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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كلف المحافظ وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مدينة القنايات بإعداد المقايسات اللازمة لرصف الشوارع الجانبية والضيقة ببلاط الإنترلوك والشوارع الجانبية التي يزيد عرضها عن 4 أمتار بالأسفلت لتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها وكذلك التنسيق مع إدارة المرور لدراسة المواقع المقترحة لنقل موقف سيارات المدينة عليها واختيار الأنسب منها تحقيقاً للصالح العام وبما يتماشى مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية داخل مدينة القنايات لقاء عدد من المواطنين والإستماع لمشاكلهم واحتياجاتهم علي الطبيعة ليكلف رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فورا في اطار الإمكانات المتاحة مؤكداً اننا جميعاً نعمل من اجل المواطنين ونسعي جاهدين للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة له في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

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