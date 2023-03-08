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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل سلبي بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الشوط الأول

بايرن ميونخ وباريس
بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تعادل بايرن ميونخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي بدون أهداف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأُصيب ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة 36، ليتم تبديله بـ نوردي موكيلي.

وكاد يان سومير حارس مرمى بايرن ميونخ، أن يتسبب بهدف في مرماه، عندما أخطأ في تمرير الكرة بعد تدخل من أشرف حكيمي، لتصل لـ فيتور فيريرا، والذي سدد الكرة، لكن ماتياس دي ليخت أبعدها من على خط المرمى، في الدقيقة 38، في أخطر فرص المباراة.

تشكيل باريس سان جيرمان

ويقود كيليان مبابي وليونيل ميسي تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دانيلو بيريرا - سيرجيو راموس - ماركينيوس

خط الوسط: أشرف حكيمي - نونو مينديز - ماركو فيراتي - فيتور فيريرا - فابيان رويز

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي.

تشكيل بايرن ميونخ

ويجلس جواو كانسيلو وساديو ماني على مقاعد البدلاء، فيما يقود توماس مولر وجمال موسيالا وكينجسلي كومان تشكيل بايرن ميونخ.

وضم تشكيل بايرن ميونخ كلا من:

في حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: جوسيب ستانيسيتش - دايوت أوباميكانو - ماتياس دي ليخت

خط الوسط: كينجسلي كومان - يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - ألفونسو ديفيز

خط الهجوم: جمال موسيالا - توماس مولر - تشوبو موتينج

وكان فريق بايرن ميونخ قد فاز خارج ملعبه على باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل، سجله كينجسلي كومان.

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