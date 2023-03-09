غرق 14 شخصا.. فرح يتحول إلى مأتم| تفاصيل

عرضت فضائية "العربية" تقريرا مصورا، عن فرح تحول إلى مأتم، بعد غرق 14 شخصا، حيث كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم في جزيرة كمران.

وأوضح التقرير أنهم خلال توجهم إلى الجزيرة غرق القارب قبالة سواحل اليمن، على البحر الأحمر، وكان على متن القارب أكثر من 20 شخصا.

وجاء الحادث يوم الإثنين في ساعة متأخرة ليلا، ولقى 10 شخصا مصرعهم ، بينهم نساء وأطفال، وفيما نجى 11 أخرون وتم نقله إلى المستشفى.

تفاصيل الحادث

وأشارت تقارير محلية إلى أن القارب انقلب بسبب الرياح والامواج العاتية، وبقى الغرقى لساعات في المياه، وذلك قبل أن يصل لهم خفر السواحل.

