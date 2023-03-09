مسلسلات رمضان 2023.. ملامح شخصية جعفر العمدة

تحدث الفنان محمد رمضان عن شخصية جعفر العمدة التي يتواجد بها في موسم رمضان 2023.

وقال في لقاء نشرته الشركة المنتجة:"جعفر رجل مصري بينتمي للسيدة زينب وشخصية فيها ملامح مصر بشكل كبير، زى الأصالة وأنه بيحافظ على العادات والتقاليد وبيحافظ على الزي وبيعتبره الزي الرسمي المصري وشخصية فيها ريحة مصر".



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “جعفر العمدة" البرومو الدعائي للعمل تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل وظهر فيه رمضان بأحد مشاهده وهو شبه عاريا وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع وأعاد للاذهان ظهوره شبه العارى فى مسلسل “نسر الصعيد” الذى أحدث ايضا حالة من الجدل الواسع عند عرضه خاصة أن صحب هذا المشهد جدلا كبيرا بعد أن تم تسريبه على الرغم من أنه تم حذفه من قبل صناع العمل خاصة ان المشهد احتوى على إيحاءات جنسية صريحة وهو الأمر الذى أثار جدل واسعا وتسبب فى أزمة أيضا للفنانة وفاء عامر التى كانت شريكا فى المشهد.

مسلسل جعفر العمدة حصريا، علي قنوات DMC، خلال شهر رمضان، إلى جانب منصة “واتش ات”، أما خارج مصر سيعرض عبر منصة شاهد. وتدور أحداث مسلسل محمد رمضان هذا العام، في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

ويشارك في بطولته كل من زينة، هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين.

