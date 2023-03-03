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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنه مخطوف.. برومو جعفر العمدة يكشف عن سبب مظلومية محمد رمضان هذا العام

محمد رمضان في مسلسل
محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة

كشف برومو جعفر العمدة، عن الحبكة الدرامية لمسلسل الفنان محمد رمضان الذي يشارك به في دراما رمضان 2023، بعد عدة أشهر من محاولات الجمهور التنبؤ بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

اعتاد جمهور محمد رمضان مؤخرا، الحديث عن قصة مسلسله الرمضاني الجديد بشكل ساخر، والتساؤل حول الأزمة التي سيتعرض لها في أحداث “جعفر العمدة”، بعدما اعتاد خلال السنوات الماضية أن يظهر بشخصيات تعاني من أزمات ومظلومية وتحاول حلها على مدار الأحداث. 

وظهر محمد رمضان خلال برومو “جعفر العمدة”، وهو يبكي في أحضان إحدى زوجاته ضمن قصة العمل، بعد خطف ابنه، ومحاولة شخص ما قطع نسله من الوجود على حد تعبيره في إحدى المشاهد، فيما تشهد الأحداث العديد من المواقف المثيرة وأحداث الأكشن التي سنتابعها على مدار 30 حلقة في رمضان. 

 

مسلسل جعفر العمدة 

يعرض مسلسل جعفر العمدة حصريا، علي قنوات DMC، خلال شهر رمضان، إلى جانب منصة واتش ات، أما خارج مصر سيعرض عبر منصة شاهد.

وتدور أحداث مسلسل محمد رمضان هذا العام، في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

ويشارك في بطولته كل من زينة، هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين.

محمد رمضان دراما دراما رمضان الفنان محمد رمضان جعفر العمدة

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