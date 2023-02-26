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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يعلن عن قنوات عرض مسلسل جعفر العمدة

محمد رمضان
محمد رمضان

روج الفنان محمد رمضان لـ مسلسله الجديد “جعفر العمدة” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر محمد رمضان البوستر التشويقي لـ عفر العمدة، وأعلن عن القنوات التي تذيع المسلسل.

وكتبت محمد رمضان: "قنوات عرض جعفر العمدة في مصر حصريا علي قنوات دي إم سي ومنصة واتش ات، خارج مصر حصريا علي قناة إم بي سي مصر ومنصة شاهد، دايما رمضان يجمعنا ثقة في الله نجاح".

 

 

 

ويخوض محمد رمضان، دراما رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

 

المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.

ونشر محمد رمضان، صورة من كواليس مسلسل “العمدة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان برفقة الفنانة منة فضالي، وعلق على الصورة، كاتبًا: “جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني”.

محمد رمضان أجر محمد رمضان جعفرالعمدة

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