طريقة تخزين عجينة الطعمية قبل رمضان

تعد الطعمية إحدى الأكلات التي يتناولها الكثير في رمضان علي السحور.. نقدمها لكم على طريقة الشيف فاتن البدري.



ينقع نصف كيلو فول مدشوش ليلة واحدة في ماء.

يضاف واحدة كزبرة وواحدة بقدونس وواحدة شبت و3واحدات بصل متوسطين الحجم و٥ فص توم وحبة كرات.

يضرب الفول الأول في الكبة ثم الخضرة مع البصل والثوم ويوضع ملح وفلفل اسمر وكزبرة ناشفة وشطة.



طريقة تخزين الطعمية

تقسم عجينة الطعمية في أكياس وتفرغ من الهواء وتغلق بأحكام

وتوضع في الفريزر ثم تخرج قبل القلي وتفك من التجميد ثم تقلي بعد ضربها بالمضرب

ويمكن وضع بيضة قبل القلي في زيت ساخن .