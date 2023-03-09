عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: «يوم الشهيد» يُجسّد أسمى معاني الفداء من أجل الوطن

حازم الجندي، عضو
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

تقدّم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة المصرية، ووزيرا الدفاع والداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قائلا إن الاحتفال بيوم الشهيد والذي يوافق 9 مارس من كل عام، يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه، الذين دافعوا عن أمنه وسلامة أراضيه، فسيرة شهدائنا العطرة ستظل نموذجا يحتذى به، يجسد أسمى معانى العطاء والإخلاص للوطن.

وأكد الجندي، في بيان له اليوم، أن الشعب المصري يقدر الدور الثمين الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حماية أمن الوطن ومواجهة الإرهاب، حيث يواصل جنودها تضحياتهم في سبيل مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها، مؤكدا أن مصر لا تنسى شهداءها الأبرار، وأن أسرهم وذويهم دائما في قلب ووجدان الدولة المصرية، والتي لاتدع مجالا إلا وتحرص علي رد الجميل لأسر الشهداء علي ما بذلوه فداء للوطن .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،: سنظل نفخر ونعتز بمسيرة قواتنا المسلحة عبر التاريخ، لنستلهم منها روح العزيمة والعمل الجاد، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الأعمال الفنية لإبراز تضحيات الشهداء، وتعريف الأجيال القادمة، بما قام به أبناء الوطن المخلصين من تضحيات، للعبور بسفينة البلاد إلى بر الأمان، والتغلب على المخاطر والتحديات.

ونوّه الجندي، إلى أن مصر، تمكنت بفضل الله ثم قيادتها الحكيمة من اجتياز تحديات صعبة، في خضم فترة تاريخية فارقة من تاريخنا المعاصر، مشددا على أننا قادرون على استكمال تحقيق الإنجازات وصون التراب الوطني، وحماية مقدرات الشعب، التي ضحى من أجلها الشهداء على مدار التاريخ، وندعو الله أن يحفظ مصرنا آمنة مطمئنة، وأن يسدد خطى قائدها وجيشها وشعبها، لمزيد من التقدم والازدهار. 

حازم الجندي مجلس الشيوخ رئيس حزب الوفد القوات المسلحة يوم الشهيد أسر الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب ينهار عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

زلزال عنيف يضرب إسطنبول وعدة مدن بتركيا

اعترافات فاضحة.. ممرض مستشفى المنوفية يروي تفاصيل تصوير السيدات في الحمام

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

الأهلي غاضب .. أحمد شوبير يكشف حقيقة إيقاف كهربا 8 مباريات

ترشيحاتنا

عضو المجلس القومي للمرأة يشارك في ملتقى «التوازن بين الجنسين» بالسعودية

جرام الذهب بـ 1,586 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

رسالة خاصة للرئيس.. إطلاق اسم اللواء سمير فرج على أهم محاور الأقصر

طوله 12 كم ويربط شمال الجيزة وجنوبها| محور الفريق كمال عامر طفرة مرورية.. صور

لبيك اللهم لبيك.. أعرف المستندات المطلوبة في حج القرعة 2023

حقيقة وقف خدمة المحافظ "الكاش" الخاصة بشركات الاتصالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا| فيديو

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الفراخ واللحوم بسبب الشهر الكريم

شاهد.. سقوط مريب لـ ديدان يثير الرعب في الصين.. ما الحكاية؟

بملابس مبهجة.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار| شاهد

فيديو

واقعة غريبة.. لعبة ويجا تتسبب في إغماء 28 طالبة بكولومبيا

175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ