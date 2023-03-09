30 متدربة على مهنة التفصيل في دورة المعيلات بقوى عاملة الإسكندرية

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، دورة للتدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ30 متدربة بمركز تدريب مهني محرم بك، وذلك للسيدات المعيلات ممن لديهن أطفال ومنخرطات في سوق العمل، وأيضا من ذوى الهمم، من خلال التعاون بين إدارة شئون المرأة والطفل وإدارة التدريب المهني بالمديرية.

وأوضح محمد كمال، وكيل المديرية، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب لائقة على المهن التى تحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ دورات على مهن جديدة وهي: "الآركت، ومهنة الطباعة على المنسوجات" لتمكينهن من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن مستويات معيشتهن تفعيلا لمشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل.

وقال وكيل المديرية إنه سوف يتم تنفيذ عدد من الندوات خلال الدورة التدريبية لرفع الوعي الثقافي لدى المرأة للقضايا الهامة مثل الزواج المبكر ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا الهامة.

رافق مدير المديرية خلال تفقد الدورة التدريبية، ايفيت عبد المسيح، مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، وحنان محمد، مدير مركز تدريب مهنى محرم بك، وسناء قنديل، مدربة التفصيل والحياكة بالمركز.

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