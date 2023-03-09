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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب هذا الفيديو على تيك توك.. منع أم أجنبية من ابنها

بسبب هذا الفيديو
بسبب هذا الفيديو على تيك توك..منع أم أجنبية من ابنها

يعد الأطفال أمانة وهبها الله - تعالى- للآباء والأمهات حيث ينبغي عليهم رعايتهم وتوجيهم وعدم استغلالهم لتحقيق شهرة أو منافع مالية خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما فعلت أم أجنبية، لم يكشف عن بلدها. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” ظهرت سافانا جليمبين، والتي يتابعها 1.1 مليون شخص على تطبيق “تيك توك” وهي تبكي أمام متابعيها بعدما أخذت سلطات حماية الطفل ابنها. 

أم وابنها 

وأوضحت الأم الأجنبية أن سلطات حماية الطفل أخذوه بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بها بينما قامت بلف ابنها داخل ورق لاصق جعل جميع جسده مقيد بينما يلعب به والده أيضا بهذا الشكل الصادم والمثير القلق على الطفل الصغير. 

ولفتت مستخدمة تطبيق “تيك توك” إلى أنه على الرغم من حذفها مقطع الفيديو الذي وصفته الأم أنه كان من أجل “الضحك” فقط موضحة أنه بعد أخذ السلطات للطفل، قامت بالتحقيق معها ووالده لتعيده لهما بعد تعهدهما بعد تكرار الأمر نهائيا مرة أخرى، “تمت تبرئنا، ونحتاج وقت لتجاوز هذا الموقف”. 

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بسبب هذا الفيديو على تيك توك..منع أم أجنبية من ابنها  

 

بسبب هذا الفيديو على تيك توك..منع أم أجنبية من ابنها  

 

بسبب هذا الفيديو على تيك توك..منع أم أجنبية من ابنها  

 

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