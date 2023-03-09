5 أخبار سارة للمعلمين.. مزايا جديدة تطبق بأثر رجعي من يناير| تفاصيل

عقدت نقابة المعلمين المصرية، اليوم الخميس، جمعيتها العمومية العادية، لمناقشة عدد من الملفات التي تخص الأعضاء وأبرزها زيادة الميزة التأمينية، والاعتمادات المالية المخصصة للأمراض المستعصية.

ووافق مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة "، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، على بدء صرف زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 37 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2023، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي، بعد أن كانت 30 ألف جنيه.

زيادة الميزة التأمينية للمعلمين

وتعد هذه هي الزيادة الثامنة التي يقرها الصندوق للميزة التأمينية منذ تولي مجلس النقابة الحالي المسئولية فى يونيو 2014 ، وتقرر بدء الصرف بدءا من اليوم 9 مارس 2023.

وأجرى مجلس نقابة صندوق الزمالة، دراسة إكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذي يسير عليه المجلس الحالي، الذى قام برفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016.

وكانت قيمة الميزة التأمينية 15 ألف جنيه، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفي عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفا و770 جنيها، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه في عام 2020، وصعدت قيمتها في عام 2021 لتصبح 27 ألفا و500 جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيها في عام 2022، وتم إعتماد الزيادة خلال العام الحالي إلى 37 ألف جنيه.

كما وافقت الجمعية العمومية لصندوق الزمالة اليوم خلال اجتماعها على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأصحاب الأمراض المستعصية كمنح مالية لهم لتصبح 120 مليون جنيه بدلًا من 80 مليون جنيه، وهى أمراض " السرطان - استئصال الكلي - الروماتيد - عمليات القلب المفتوح - زراعة أحد الأعضاء - السكتة الدماغية - الفشل الكلوي - بتر أحد الأطراف - فقد البصر أثناء الخدمة "، بحيث يتم صرف ٢٠ ألف جنيه بحد أقصي للعضو ، وذلك عن طريق تقديم العضو لتقرير طبي.

الاعتمادات المالية للقرض الحسن

وتقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته وأن يكون أثناء الخدمة "، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن لتصبح 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2023.

وأشار نقيب المعلمين، إلى أن هناك ميزة أخرى استحدثها صندوق الزمالة، في حالة وفاة المعلم عضو الصندوق في حادث، يتم صرف ٤٠ ألف جنيه لورثته بالإضافة إلى الميزة التأمينية.

كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة قيمة القرض الحسن المخصص لزواج المعلم إلى 20 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه بداية من العام المقبل 2024 وتسدد على 60 شهرا بدون فوائد، كما أن المعلم الذي لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوي “ثانوي عام”، أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية والمعاهد المصرية، يحصل على قرض بقيمة ١٠ آلاف جنيه على ٦٠ شهر دون فوائد.

وأكد الزناتي رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، أنه تم صرف إعانات صحية لعدد 7178 معلم بقيمة إجمالية بلغت 78 مليون و717 ألف جنيه خلال عام 2022.

وأوضح نقيب المعلمين، أنه تم رفع الاعتماد المالي المخصص لدعم بند العمرة خلال هذا العام ليصبح 6 ملايين جنيه بدلا من 2.25 مليون جنيه الذي كان مخصصًا لهذا البند العام الماضي.