رسميا .. ريلمي تؤكد استمرارها في السوق المصري

أكدت شركة ريلمي، العلامة التجارية للهواتف استمرارها في تقديم خدماتها ومنتجاتها من الهواتف الذكية وملحقاتها لعملائها، وأنه لا صحة لما أثير عن تخارجها من السوق المصري.



وشددت الشركة خلال بيان رسمى على أن أعمالها المختلفة، لم تتأثر بأي تداعيات خلال الفترة الماضية، وأن استثماراتها بالسوق المصري مستمرة، كونه واحداً من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار لعلامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

واكدت أن جميع فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر تعمل بشكل طبيعي جداً، وأنها مستمرة في ضخ الاستثمارات في مصر، ولا صحة على الإطلاق لما أثير من شائعات حول خروجها من السوق المصري.

وأعلنت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة عن الشركة والسوق المصري، الذي تعتبره مصدر ثقة بفضل الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فيه.

