مصرع طفل أثر طلق ناري في حفل عرس بالقليوبية

لقى طفل 9 سنوات مصرعه بالقليوبية اثر طلق نارى فى حفل عرس وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول طفل عمره 9 سنوات جثة هامدة اثر طلق نارى.



انتقلت على الفور قوة امنية بالفحص تبين ان الطفل اصيب بطلق نارى أثناء وجود فى حفل عرس بقرية كفر الدير دائرة المركز ما اسفر عن ومصرعه متأثرا بإصابته.



وتمكن المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط المتهم ويدعى " ع س " وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.