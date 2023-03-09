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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج 382 شخصا بالمجان ضمن "حياة كريمة" بقرية صنعاء بالوادي الجديد

قافله طبيه
قافله طبيه

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن ختام أعمال قافلة مبادرة حياة كريمة الرئاسية لعلاج المرضى بالمجان والتى قدمت خدماتها لأهالى قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، على مدار يومين جرى فيها علاج 379 حالة مرضية وإحالة 3 حالات إلى مستشفيات خارج المحافظة لاستكمال العلاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجا.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت فى تقديم خدماتها الطبية لأهالى المحافظة فى عدد كبير من القرى والتوابع والتى أسفرت عن علاج 3753 حالة مرضية خلال الفترة الماضية على مستوى 11 قرية فى أرجاء المحافظة، كما نفذت جمعية الهلال الأحمر المصرى قافلة طبية مجانية لأهالى قرية شرق بولاق التابعة لمركز الخارجة، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تم توقيع الكشف الطبى على المرضى من أهالى القرية فى عدد من التخصصات الطبية تضمنت الباطنة والرمد والأطفال والجلدية والنساء والولادة والأنف والأذن والعظام على أن يكون الكشف الطبى بأسبقية الحجز ويتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج مجانًا.

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وأضاف محروس، أن قوافل جسور الخير التابعة لكلية الطب بجامعة المنصورة، تستكمل عملها بمركز الداخلة وقدمت خدماتها لأكثر من 1800حالة مرضية فى تخصصات العيون - القلب - جراحة الأوعية الدموية- الأطفال - المسالك - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن، بالإضافة لخدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير الأدوية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالمجان.

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