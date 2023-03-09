حملة لإزالة الإشغالات من أسواق مدينة الخارجة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من سوق الخميس بالشعلة وسوق حى المروة والتنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بالقانون، وجرى رفع كافة الإشغالات التى تعيق حركة المرور وسير المواطنين والسيارات فى الأسواق، وتحررت محاضر بها وأحيلت إلى جهات التحقيق.

وفى سياق متصل، جرى الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمتابعة نظافة قطاعات المدينة المختلفة ورفع القمامة ونقلها فى أماكنها المخصصة لها، كما تم عمل نظافة بجميع قطاعات المدينة و نظافة بالشوارع و كنس الأتربة ومخلفات الاشجار بشوارع المدينة الرئيسية وإزاحة الرمال من الشوارع العامة، وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بوضع المخلفات فى أماكنها المخصصة لذلك.

كما نفذ فريق عمل قسم تحسين البيئة أعمال تلقيح النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع جمال عبدالناصر، وكذا توصيل خط مياه 4 بوصة لري الأشجار بمجمع المصالح، ومراجعة خطوط الري بالتنقيط بطريق الخارجة أسيوط وإصلاح عطل مياه بالمنطقة، واستكمال العمل بقص وتهذيب الأشجار بمدرسة المجاهدين الإعدادية وتم رفع المخلفات، إشراف المهندس عبدالله مسلم مدير تحسين البيئة.

جانب من الحملات (1)

جانب من الحملات (2)

جانب من الحملات (3)

جانب من الحملات (4)