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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

جولات لمتابعة مواصفات وجودة الخبز في الوادي الجديد

جانب من الجوله
جانب من الجوله

أجرى المهندس صابر مهدي رئيس الوحده المحليه لقري أولاد عبدالله بالوادي الجديد جولة مفاجئة علي مخبز القرية للتأكد من جودة  و وزن  ومواصفات رغيف الخبز ونظافة الأدوات المستخدمة داخل المخبز، وللاطمئنان على جودة المعروض وسلامته ومطابقته للمواصفات القياسية.

وشدد مهدي علي ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة المواطنين، مناشدا المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوقهم .

 وفي نهاية الجولة أجري رئيس الوحده المحليه حوار مع المواطنين امام المخبز عن مدي  جودة الخبز والتعرف على اهم المشاكل التى تواجههم .

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تأتي هده الجولات المفاجئة تنفيدا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم و حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

جانب من الجوله (1)
جانب من الجوله (1)
جانب من الجوله (2)
جانب من الجوله (2)
جانب من الجوله (3)
جانب من الجوله (3)
جانب من الجوله (4)
جانب من الجوله (4)
جانب من الجوله (5)
جانب من الجوله (5)
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