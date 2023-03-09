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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادى الجديد تشارك بمنتدى "مستقبلنا الأخضر"

جانب من المشاركه
جانب من المشاركه

شاركت جامعة الوادي الجديد بمنتدى الجامعات المصرية والمنعقد تحت عنوان "جامعتنا المصرية ومستقبلنا الاخضر ما بعد 27 CoP " بجامعة أسيوط.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلي للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبمشاركة كوكبة من رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء المجلس الأعلي للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك وفد من جامعة الوادي الجديد، فى المنتدى الذى يهدف إلى طرح رؤية علمية لقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية وتشكيل قوي حقيقية تعمل علي تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، حيث شاركت الجامعة بعرض تقديمي عنوانه (إجراءات الجامعة لمواجهة التغيرات المناخية) كما شاركت بعرض بوسترات ونموذج أوّلي عن سبل مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها.

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وكان الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، استقبل الدكتور عماد محمد ربيع رئيس جامعة جرش الأردنية، ورئيس مجلس الأمناء والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون العلمي المشترك بين الجامعتين في مختلف المجالات البحثية والأكاديمية بحضور الدكتور محمد عبيد رئيس قسم اللغة العربية ووكيل كلية الآداب السابق لشئون التعليم والطلاب.

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