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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالصور.. انطلاق احتفالية تخرج دفعة جديدة بمشروع "ابدأ حلمك" في كفر الشيخ

ابدأ حلمك
ابدأ حلمك

انطلقت منذ قليل، احتفالية تخرج دفعة محافظة كفر الشيخ، من مبادرة "ابدأ حلمك" للهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمركز الثقافي، بحضور محافظ كفر الشيخ، وعدد من قيادات قصور الثقافة.

وتعتبر الدفعة الحالية رابع محافظات المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك"، وتقدم دفعة كفر الشيخ عرض "لايك"، وهو عرض غنائي مسرحي راقص قام بكتابته المتدربون أنفسهم.

 


ويدور العرض حول الهوس بالسوشيال ميديا بأنواعها المختلفة، وأثر ذلك على حياة الناس والمجتمع عموما، وكيف أنهم قد يقومون بأي شيء مهما كان لأجل زيادة عدد المتابعين على حساباتهم الشخصية. 

 


العرض رؤية شادي الدالي، سينوغرافيا د. عمرو الأشرف، رقصات محمد ميزو، تدريب تمثيل د. علاء قوقه - شادي الدالي، تدريب سينوغرافيا د. عبد الناصر الجميل، تدريب موسيقى صلاح مصطفى، تدريب تعبير حركي محمد ميزو، تدريب دراما رنا عبد القوي.

 

يشارك في العرض 46 شابا وفتاة، تم تدريبهم خلال الفترة من أبريل حتى ديسمبر 2022، ويقام الحفل بإشراف د. هاني كمال المدير التنفيذي للمشروع، المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع.

المشروع حاليا في المحافظة رقم ٧ من انطلاقه، وتقدم للمشروع ٢٥٠ شابا وفتاة، تم اختيار٥٠ من بينهم، تدربوا على الرقص، والدراما، والتمثيل، وكل ما يتعلق بالمسرح.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة ويهدف إلى تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية بورسعيد وبني سويف والجيزة. وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.

تخرج دفعة محافظة كفر الشيخ مبادرة ابدأ حلم للهيئة العامة لقصور الثقافة قيادات قصور الثقافة عرض لايك الهوس بالسوشيال

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