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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة اختفاء شيرين عبد الوهاب بعد حفلها الأخير.. وحسام حبيب يحذف صورها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تثير الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمة جديدة عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث تفاجئ اليوم جمهورها بإلغاء متابعة زوجها حسام حبيب على موقع إنستجرام وفيسبوك، وذلك بعد عودتهما في شهر نوفمبر الماضي، بجانب اختفائها منذ حفلها الأخير في الكويت.

 

كشف حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل أزمة شيرين مع شركة روتانا، بجانب حديثه عن سرقة أغاني ألبومها الجديد

حسام لطفي محامي شيرين في حواره مع برنامج insider: تأخرنا في تنفيذ التزاماتنا مع شركة روتانا بسبب فيروس كورونا التي تأثر العالم كله بها.

وأضاف حسام لطفي: المشكلة الثانية هي أن شيرين أنهت عددا من الأغاني وهناك شركة حصلت على الأغاني وتم استغلالها على الإنترنت، وكانت هذه الأغاني من ضمن الألبوم الجديد، وشيرين عبد الوهاب بريئة تماما من التسريب وهي ضحية.

شيرين عبد الوهاب وروتانا:
ومازالت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا مستمرة، حيث قررت محكمة القاهرة الإقتصادية تأجيل الحكم فى القضية إلى 18 مارس المقبل، حيث يتنازع الطرفان حول بعض البنود التى تم إبرامها فيما بينهما، حيث طالبت الشركة شيرين عبد الوهاب برد 10 ملايين جنيه، بينما تؤكد شيرين أنها لم تخل ببنود العقد المبرم بينها وبين الشركة، وأنها على استعداد تام لتسليم ألبومها المنصوص عليه فى العقود.

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

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