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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الطب البيطري في الشرقية بتكلفة 4 ملايين جنيه

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع اللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الطب البيطري بمراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقا للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

 

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطب البيطري فيما يقدمه من خدمات متعلقة بحفظ الأمن الغذائي وجودته وسلامته وكذلك الحفاظ على صحة الانسان والحيوان، مشيراً إلى أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية وتضم ثروة حيوانية ضخمة تتطلب مزيداً من التوسع في إقامة وتطوير مراكز تقديم الخدمات البيطرية لتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية وكذلك تقديم الكشف البيطري والعلاج للحيوانات المصابة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

 

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه جار تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الطب البيطري بمراكز بلبيس والزقازيق وأولاد صقر وديرب نجم بتكلفة 4 مليون جنيه عبارة عن إحلال وتجديد إدارة بلبيس البيطرية بتكلفة مليون و800 ألف جنيه والتي تشمل تنفيذ أعمال صب سقف الدور الأرضي حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 50 % وأعمال رفع كفاءة وتطوير إدارة ووحدة مركز الزقازيق والمباني الملحقة بتكلفة مليون جنيه والتي تشمل اعمال الدهانات الداخلية بالدور الأرضي بمبني الإدارة وتركيب شبابيك وواجهات ودرج السلم حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 85 %.

ترخيص 744 إعلانا مخالفا بمراكز الشرقية

بالإضافة الي إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بجزيرة مطاوع بمركز أولاد صقر بتكلفة 700 ألف جنيه والتي تشمل اعمال صب سقف الدور الأرضي وانشاء أعمدة خرسانية تمهيداً لإنشاء الدور الثاني حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 85 % ورفع كفاءة وتطوير مبنى إدارة ديرب نجم بتكلفة 500 ألف جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 75 %.

 

شدد المحافظ على وكيل وزارة الطب البيطري بالتنسيق مع وكيل وزارة الإسكان بمتابعة الشركات المسند لها تنفيذ الاعمال مع تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين والمربين بالقرى.

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