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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال شاومي Redmi 9A في السعودية

Xiaomi Redmi 9A
Xiaomi Redmi 9A

توفر  شاومي  عددا كبيرا من الهواتف الذكية التي تناسب مختلف الشرائح المجتمعية والفئات العمرية، تجد جوالات تناسب المراهقين وطلبة الجامعة بثيمات كوكاكولا وهالو كيتي وتجد أيضا الجوالات التي تناسب الشريحة المتوسطة ذوي الميزانيات المحدودة الذين يبحثون على أجهزة تجمع بين الحسنيين، السعر المعقول والجودة العالية مع أداء موثوق.

 

من جوالات  شاومي  المميزة  Xiaomi Redmi 9A وهو واحد من أفضل الهواتف الذكية إذا كنت تبحث ضمن الخيارات رخيصة الثمن التي لن تكلفك كثيرا، من مميزاته الشاشة الكبيرة والبطارية طويلة العمر والأهم المعالج القوي الذي يضمن لك أداء سلس.

Xiaomi Redmi 9A

يتوفر جوال  شاومي  ريدمي 9 إيه في المملكة العربية السعودية بسعر 370 ريال مع إصدار 2 جيجابايت رام و32 جيجابايت من سعة التخزين، ولكن هناك إصدارات بذاكرة وسعة تخزين أعلى، خلال السطور التالية ترصد صدى البلد كل مواصفات الجوال.

 

مواصفات Xiaomi Redmi 9A

يأتي مع شاشة عرض LCD مع درجة سطوع 400 شمعة لكل متر مربع، حجم 6.53 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بيكسل مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.0%.

Xiaomi Redmi 9A

يتم تشغيل الجوال بواسطة معالج ميدياتك شريحة MT6762G Helio G25 بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النواة، 4 نوى من Cortex-A53 بتردد 2 جيجاهرتز، و4 نوى Cortex-A53 بتردد 1.5 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسوميات من PowerVR GE8320، مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 أو 3 أو 4 جيجابايت رام مع سعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.

على قد ميزانيتك.. شاومي تطلق هاتفين بسعر رخيص

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يأتي الجوال شاومي ريدمي 9 إيه بإعداد كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة مع فلاش ليد وتقنية PDAF وتقنية HDR التي تضبط الألوان في الإضاءة الخافتة لتجعلها أكثر وضوحا وازدهارا، مع كاميرا سيلفي في الأمام بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة مع تقنية HDR.

 

يحزم جوال شاومي ريدمي بطارية مدمجة من ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير فس الساعة تدعم الشحن بقدرة 10 وات ويعمل بنظام أندرويد 10 قابل للترقية حتى 12 مع واجهة مستخدم MIUI 12 ووزن إجمالي 196 جم مع درجة سمك 9مم.

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