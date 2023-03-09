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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة الأخيرة.. إشادات من النجوم والنقاد بـ مسلسل بالطو

صدى البلد

تصدر مسلسل بالطو تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء حلقاته، وحرص عدد من نجوم الفن والنقاد على شكر صناعه وأبطاله وتوجيه رسالة لهم من خلال منصات السوشيال ميديا.

 

تحية للصناع

أشاد الكاتب محمد أمين راضي بمسلسل بالطو، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

حيث قال محمد أمين راضي: "بعيدا عن المطب اللي حصل  واتكلمت عليه .... بالطو مسلسل جميل.. جميل جدا كمان ... والله متضايق انه خلص ... تحية لكل صناعه و لكل  نجومه ... ومبروك يا عصام.


جدية نادرة

وكتب الناقد اندرو محسن: "مسلسل بالطو بالتأكيد من أفضل المسلسلات المصرية اللي شفتها في الفترة الأخيرة، مسلسل معمول بجدية بقت نادرة للأسف، فيه اهتمام حقيقي بكل عناصر العمل، كاست شبه متكامل مع اختيار ممتاز للوجوه الجديدة، الحلقات كلها مكتوبة كويس وممتعة يمكن باستثناء حلقة واحده، السيناريو اللي كتبه أحمد عاطف فياض فاهم طبيعة شخصية نقيض البطل وخلى ده ينعكس على النهاية.

وتابع: "طبعَا المخرج عمر المهندس فاهم طبيعة الكوميديا اللي بيقدمها، وبالتالي مخلي الممثلين أغلبهم ملتزمين بإطار واحد وواضح بتخرج منه الكوميديا المعتمدة على الموقف بالأساس.

وأضاف: "يمكن أكون متحمس شوية زيادة بس كل ما بفكر بلاقي إن ده واحدة من أجمل المفاجآت اللي أشوفها.


طرح خفيف وممتع

الفنانة كندة علوش علقت على مسلسل “بالطو” من خلال تغريدة عبر حسابه بتويتر.

وكتبت كندة  :"‏تحية لكل صناع ⁧‫#مسلسل بالطو‬⁩ على المسلسل الممتع الذكي المختلف.. موضوع جديد وطرح ذكي وخفيف الدم إخراج جذاب وعصري موسيقى ممتعة.. تمثيل أكثر من رائع بداية من بطل العمل الاكتشاف ⁧‫#عصامعمر‬⁩ مروراً بكل الأبطال.. (كاستينغ رائع)  حقيقي عمل برا الصندوق مختلف عن السائد مسلي ممتع وجذاب".


شكر للصناع

وشارك صبري فواز منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وعلق : «شكرا صناع مسلسل ( بالطو ) على الجمال مبروك يا عصام عمرو مبروك لعمر المهندس مبروك لدكتور أحمد عاطف فياض وتحية لكل الفنانين المبدعين.. وتحية خاصة للموسيقى التصويرية للفنان محمد أبوزكري.. اللي كان لها دور كبير في نجاح المسلسل ومبروك لحبيبي شريف جلال مدير التصوير شكرا WATCH IT وعاوزين كتير من ده».

خفة دم وجرأ

وكتب المخرج يسري نصر الله: "ألف مبروك لكل واحد شارك في مسلسل بالطو ذكاء وخفة دم وجرأة.. بجد مبسوط أوي".

أحداث الحلقة التاسعة والعاشرة

وجاءت أحداث الحلقات التاسعة والعاشرة من مسلسل بالطو ملئية بالأحداث ، حيث حاول طبيب الاسنان “ محمود حافظ ”، إزاحة دكتور عاطف “ عصام عمر ” من طريقه نهائيا ، واستخدم عدد كبير من الأوراق المختومة ضده .

وجاءت مفتشه من الرقابة الإدارية “ سلوي خطاب ” - ضيف شرف الحلقة التاسعة - وأحالته الي التحقيق قبل ان يكتشف عاطف المؤامرة التي شنت ضده ، مما ادي الي ظهور براءته ، وقد حصل علي جزاء يومان فقط مما أدى إلى وجوب استمراره في الوحدة الصحية لعامين آخرين ، إلا أنه بدأ يتأقلم مع الوضع الحالي ويحاول إصلاح الوحدة الصحية. 

أبطال مسلسل بالطو :

يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم محمو عصام عمر  ومحمد محمود  ، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

قصة مسلسل بالطو :

مسلسل "بالطو" على مدار 10 حلقات فقط، ويتم طرح حلقتين كل يوم أربعاء، وتدور أحداث مسلسل "بالطو"، في إطار كوميدي حول مهنة الطب، وما يحدث بدور الرعاية الصحية فى أحد المستشفيات، حيث يرصد العمل العديد من الأحداث التي يتعرض لها الممرضون والأطباء في وظيفتهم، بالإضافة إلى رصد تفاصيل حياتهم اليومية.

 

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